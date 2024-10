Scarpe comode e pronti, partenza, via! A Bra torna “Da Cortile a Cortile”

A Bra ormai tutti sanno che domenica 6 ottobre è il giorno di “Da Cortile a Cortile”. Un evento che ha riempito le agende già dall’annuncio del suo itinerario inedito sulle tracce delle antiche mura della città con arrivo in via Vittorio Emanuele II, all’angolo con la chiesa di San Giovanni.

Sperimentiamo subito la nota formula borghesiana, procedendo a tappe: focaccia con salsiccia di Bra e pinzimonio in corso Cottolengo; insalatina di sedano, toma e noci, peperoni con salsa tonnata e frittatina alle erbe a Palazzo Traversa; ravioli del plin al sugo d’arrosto nel parco della Zizzola; bollito misto alla piemontese con salse ai giardini del Belvedere; plateau di formaggi con miele sotto il portico della scuole Maschili; dulcis in fundo (è proprio il caso di dire) torta di nocciole con zabaione presso la chiesa di San Giovanni. Che dire? Voto 10 (e lode); il costo è di 30 euro (vini del Roero compresi), 20 euro per i minori di anni 12. A “Da Cortile a Cortile” ci sono due partenze: alle ore 12 e alle ore 13.

Ora però siamo giunti al verdetto finale. Non ho nessuna intenzione di ribaltare il risultato, ma confermare in pieno i giudizi espressi.

E non finisce qui. Per l’occasione, in piazza Roma troverete trampolino, pista per mini quod, scivolo gonfiabile e tante giostrine che faranno la gioia dei bambini, vedrete che divertimento!