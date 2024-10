Calcio femminile: dopo due trasferte la Freedom FC Women torna a casa, al Paschiero arriva il Brescia

Ritorno a casa. Dopo due trasferte consecutive, la Freedom FC Women riabbraccia il proprio pubblico: le biancoblu ospiteranno infatti, allo Stadio “Fratelli Paschiero” il Brescia, nella quinta giornata di Serie B.

La compagine di mister Michele Ardito arriva all'appuntamento fra le proprie mura, forte e rinvigorita dalla vittoria, in rimonta, sul campo dell'Hellas Verona, che ha proiettato le cuneesi al quarto posto in classifica, alle spalle del terzetto composto da Parma, Ternana e Bologna (ancora a punteggio pieno).

Morale alto, quindi, unito ad un'ottima condizione fisica e ad una rosa quasi completamente a disposizione per la Freedom, che avrà, inoltre, a disposizione anche l'ultima arrivata, Ella Mastrantonio, la centrocampista italo-australiana, alla sua prima convocazione con la sua nuova maglia. Obiettivo, conquistare i tre punti per confermare il positivo inizio di stagione e restare agganciata al treno di vetta, consolidando le ambizioni ed il proprio ruolo in questo campionato. Grande ex dell'incontro, l'attaccante Sofia Pasquali, approdata in Granda dopo un decennio, fra giovanili e Prima Squadra, fra le fila delle “Leonesse”.

L'AVVERSARIA – Il Brescia, reduce dal nono posto nel 2023-24, ha affidato la panchina della sua Serie B a Giovanni Valenti, affiancato dal vice Michele Cavalli e reduce dall'esperienza macedone alla guida del Brera Strumica. Tante le conferme nel roster, arricchito da new entry come la giapponese Yura Kuratomi, le ex giovanili della Juventus Alice Berti e Giorgia Berveglieri, ed il giovane portiere Gloria Navarra, nella scorsa stagione proprio alla Freedom. Il Brescia ha finora totalizzato 3 punti nelle prime quattro gare: nell'ultimo turno è stata sconfitta di misura (0-1) dalla Ternana. Freedom FC Women-Brescia CF sarà diretta dal sig. Mattia Romeo della sezione di Genova, coadiuvato dagli assistenti Giacomo Scorrano di Lecce e Matteo Varacalli di Locri.

Fischio d'inizio alle 15 di domenica 6 ottobre: la biglietteria del “Paschiero” sarà aperta dalle 14, tagliandi acquistabili in loco o in prevendita su www.liveticket.it/freedomfc

SERIE B FEMMINILE – IL PROGRAMMA DELLA QUINTA GIORNATA (Domenica 6 ottobre ore 15)

Arezzo-Orobica Calcio Bergamo

Chievo Women-Lumezzane

Freedom FC Women-Brescia

Genoa-Bologna

Parma-Cesena

San Marino Academy-Academy Pavia

Ternana-Res Women

Vis Mediterranea-Hellas Verona

CLASSIFICA Parma 12, Bologna 12, Ternana 12, Freedom Fc Women 9, Genoa 9, Arezzo 7, Res Women 6, H&D Chievo Women 6, Cesena 6, Lumezzane 4, Brescia 3, San Marino Academy 3, Hellas Verona 0, Vis Mediterranea 0, Pavia Academy 0