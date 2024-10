Volley A2M. A Brescia subito un test complicato per Cuneo nella prima di campionato . Volpato: "Sarà stimolante" (VIDEO)

Ma Acqua S.Bernardo Cuneo in campo domani, domenica 6 ottobre, alle 17.30 (diretta streaming su VBNTV) a Brescia per la prima partita di campionato.

Ieri abbiamo fatto il punto sulla preparazione della squadra con l'allenatore Matteo Battocchio, e a 24 ore dal fischio d'inizio del torneo ci tuffiamo all'interno della squadra con una delle pedine più esperte, il centrale Marco Volpato.

"I test match ci hanno detto che siamo una bella squadra - attacca l'atleta veneto - e che gioca bene a pallavolo. Ora però bisogna metterlo in pratica sul campo". Così come per coach Battocchio, il fatto di affrontare subito una squadra importante come quella di Brescia rappresenta uno stimolo in più: "Tasteremo subito la nostra preparazione, speriamo di fare il nostro. Abbiamo preparato la gara, sappiamo che sono una bella squadra e che giocheranno in casa, ma non partiamo battuti".

La squadra resta un cantiere aperto: "Abbiamo le nostre piccole difficoltà, ma come le hanno le altre - sottolinea "Fox" -. Anche Brescia ha qualche problema in tal senso, ma questo non significherà che le squadre giocheranno in maniera differente né tantomeno che si creeranno degli alibi".

Alla sua seconda stagione in quel di Cuneo, Marco Volpato fa il punto sul nuovo gruppo: "Bello. Siamo partiti con un piede diverso rispetto l'anno scorso, mi piacciono molto i compagni e mi sto trovando davvero bene con tutti". Anche su dove possa arrivare la squadra a ranghi completi la pensa come l'allenatore: "Giocarcela per un posto nei playoff. Di lì in poi sarà un rebus da risolvere, ma nel caso lo affronteremo al momento"