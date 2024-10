Addio a Catterina Bonetto, la donna più longeva di Castellar di Saluzzo

Avrebbe compiuto 100 anni il prossimo 25 ottobre, Catterina Bonetto vedova Barra, per tutti Rina, era la donna più longeva del borgo saluzzese di Castellar.

Rina, ricordata da tutti i castellaresi come dinamica e instancabile lavoratrice, era molto conosciuta per aver gestito dai primi anni Sessanta, per 40 anni, l’unica bottega del paese della valle Bronda in cui vendeva dagli alimentari ai tabacchi.

Nel 1999, anno in cui è andata in pensione, “La butega del pais” in via Maestra è rimasta sempre della famiglia Barra con la gestione della nuora Daniela Monegat.

Anche dopo che, a 75 aveva, aveva lasciato la conduzione, Rina si vedeva spesso nel negozio dove aveva trascorso gran parte della vita.

Da qualche tempo era ospite della casa di Riposo “San Chiaffredo” di Revello, dove è deceduta lo scorso venerdì 4 ottobre.

Lascia i figli Franca con il marito Bruno, Augusto con la moglie Daniela, i nipoti Paola con Adriano, Luca, Mauro con Maura, Sara con Alberto, i pronipoti, il fratello Camillo, i nipoti, i cugini, la consuocera, unitamente a tutti i parenti.

Il funerale sarà celebrato domani, lunedì 7 ottobre, alle 15 nella chiesa parrocchiale di Castellar, con partenza dalla Casa di Riposo di Revello alle 14,40.