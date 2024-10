Volley A2M. Cuneo vincente a Brescia, Battocchio: "Davvero tanta roba, vittoria che vale tantissimo" [VIDEO]

Decisamente soddisfatto, ma non poteva che essere così, il tecnico della MA Acqua S.Bernardo Cuneo, Matteo Battocchio, dopo la vittoria dei suoi ragazzi al tie break in quel di Brescia: "Una vittoria che vale tantissimo. Devo fare i complimenti ai ragazzi, che sono stati bravissimi. Davvero tanta roba. Abbiamo sfruttato quasi tutte le occasioni che ci hanno offerto".

Un elogio particolare per i giovani di questo gruppo: "Brignach ha fatto l'ace del 23-21 nel terzo set e questo ha cambiato volto al set e alla partita, mai abbiamo tutti ragazzi di qualità che quando sono entrati hanno fatto benissimo. Sono contento, perché siamo tutti indispensabili".

L'eroe di giornata è stato Marco Volpato, ma per Battocchio non è certo una sorpresa: "Fox è forte, anche non stava benissimo. Aveva un po' di febbre, ma se gioca così lo faccio dormire sampre fuori al freddo!. Un partitone il suo".

Il coach rientra nei ranghi e mette sull'allerta i ragazzi e l'ambiente in vista della prima casalinga con Cantù: "Sarà una gara tosta, con una squadra molto forte a muro. Da affrontare con molta, molta attenzione e tanto rispetto per l'avversario".