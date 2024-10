Volley femminile A1: Cuneo ko al Pala Wanny, Signorile e Bjelica nel post match

La Honda Olivero Cuneo si arrende alla Savino Del Bene Scandicci nella prima sfida ufficiale della stagione di A1.

Al Pala Wanny le padrone di casa fanno valere il loro tasso tecnico e si impongono per 3-0.

Per Signorile e compagne la sensazione di potere comunque dire la loro in questo campionato.

I commenti post match di Signorile e Bjelica ai microfoni di Rai Sport che ha trasmesso in diretta la gara.

Noemi Signorile: "È cambiato tutto tranne me, infatti c’è aria nuova e già oggi abbiamo fatto vedere qualcosina. Sappiamo che c’è tanto su cui lavorare, ma contro Scandicci non sarebbe stato facile. Però sono abbastanza soddisfatta, perché abbiamo fatto vedere delle belle cose. Dovremmo essere meno contratte, ma ci vorrà del tempo prima di poter esprimere il nostro gioco migliore. Bakodimou è entrata e mi ha dato subito un paio di occhiate importanti, quindi l’ho sfruttata il più possibile. Abbiamo tante ragazze alla prima esperienza da titolari ed è normale peccare sotto questo aspetto. Però si sono viste delle belle cose. Partiamo da qua e dovremo lavorare sulla gestione dei momenti importanti. Abbiamo un inizio di campionato un po’ complicato, ma ci temprerà per bene”.

Ana Bjelica: “Penso che abbiamo mostrato un buon gioco e soprattutto tanto spirito. Possiamo migliorare e crescere, perché per noi le partite importanti verranno più avanti. È una squadra nuova con delle ragazze fantastiche, ci serve solo un po’ di tempo per conoscerci meglio. Sono stata bene a Vallefoglia, ma Cuneo è come casa. Mi hanno accettata subito ed ho la sensazione che potremo fare qualcosa in più quest’anno”.