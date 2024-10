Volley A2/F: BAM Mondovì-Millenium Brescia 0-3; I commenti a caldo di Greta Catania, Aurora Pistolesi e Claudio Basso (VIDEO)

Esordio amaro per la nuova Bam Mondovì. Le pumine di coach Claudio Basso, davanti a circa 1000 spettatori, sono state sconfitte dalla Millenium Brescia degli ex Matteo Bibo Solforati, Viola Tonello e Francesca Trevisan. Vittoria meritata per le leonesse lombarde, anche se le rossoblù di casa, con un pizzico di attenzione in più, avrebbero potuto conquistare almeno un set.

Brescia che dopo aver accusato qualche difficoltà iniziale ha saputo rimettere la gara sui binari giusti, finendo per controllare anche nel terzo set i tentativi di rientrare in partita da parte di Lancini e compagne. Nella Millenium da apprezzare soprattutto le prove delle due centrali: Denise Meli (MVP) e Viola Tonello, ben inspirate dalla regista Chiara Scacchetti. Nel Puma, invece, da apprezzare soprattutto i 18 punti realizzati dalla tedesca Lara Berger e il buon palleggio di Dana Schmit.

E' cominciata con una sconfitta, dunque, la nuova stagione delle pumine, anche se, nonostante il pesante passivo, non mancano le note positive. Segnali che lasciano intravedere ampi margini di miglioramento. Al termine del match abbiamo ascoltato la centrale Greta Catania, più che mai fiduciosa sulle possibilità di crescita della squadra:

Ecco, invece, il commento di coach Claudio Basso, che ai nostri microfoni ha parlato anche dell'amicizia che lo lega a Matteo Bibo Solforati, ora tecnico del Brescia:

In cassa Millenium Brescia comprensibile la soddisfazione per la vittoria ottenuta all'esordio. Ecco il commento dell'esperta schiacciatrice Aurora Pistolesi: