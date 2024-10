Bando OSS: corso gratuito a Ceva per chi ha un ISEE inferiore a 10.000 euro

È stato riaperto il bando per il corso OSS (Operatore Socio Sanitario) a Ceva, e c'è tempo fino alle ore 12:00 dell'11 ottobre per inviare la candidatura. Il corso, interamente gratuito per chi possiede un ISEE inferiore a 10.000 euro, rappresenta un'opportunità preziosa per chi desidera formarsi in un settore con ottime prospettive lavorative.

Il corso è organizzato dal Cfpcemon in collaborazione con i Servizi Socio Assistenziali e l’ASL CN1, ed è approvato e finanziato dalla Regione Piemonte tramite il Fondo Sociale Europeo (FSE+) 2021-2027. Per accedere alla selezione è richiesto come requisito principale il possesso della licenza media (o un certificato di equipollenza per i cittadini comunitari).

Sono disponibili 25 posti, che verranno assegnati attraverso una prova di selezione. Quest'ultima consiste in una prova di cultura generale e in un colloquio motivazionale.

Per maggiori informazioni dettagliate e per iscriversi, è possibile visitare il link: https://cfpcemon.it/focus/operatore-socio-sanitario-bando-aperto-a-ceva.

Soluzioni di alloggio per chi viene da lontano.

Per chi non risiede nelle vicinanze, il Cfpcemon offre un'opportunità in più: durante il periodo di formazione, è possibile alloggiare presso il Campus Mondovì, una struttura moderna situata tra le Langhe e le Alpi occidentali. Il campus offre condizioni vantaggiose per gli studenti fuori sede, creando un ambiente ideale per concentrarsi sulla formazione e lo sviluppo professionale.

Non riesci a iscriverti subito? Prossimi corsi OSS in primavera 2025

Per chi non riuscisse a presentare la propria candidatura entro l'11 ottobre, ci sarà un'ulteriore possibilità. Il prossimo corso OSS è già previsto per la primavera del 2025 e si terrà a Mondovì. Gli interessati possono iscriversi alla newsletter del Cfpcemon per rimanere aggiornati su tutte le future opportunità e sulle date di apertura dei nuovi bandi.