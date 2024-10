Asti-Cuneo: per l’ultimazione confermato il nuovo termine del dicembre 2025

Questa mattina, lunedì 7 ottobre, si è svolta la riunione del Comitato di Supporto all’autostrada Asti-Cuneo, composto da Regione Piemonte, società Autostrada Asti-Cuneo Spa, Provincia di Cuneo e dai 12 Comuni coinvolti, per fare il punto sullo stato di avanzamento dei lavori alla luce del cronoprogramma aggiornato relativo al completamento dell’ultimo lotto dell’infrastruttura.

All’incontro hanno partecipato il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, insieme agli assessori regionali Enrico Bussalino e Marco Gabusi, i vertici della società Asti-Cuneo e i rappresentanti degli enti locali interessati.

Durante la riunione, la società Autostrada Asti-Cuneo Spa ha presentato formalmente il cronoprogramma aggiornato, in base al quale l’ultimazione dell’opera è prevista per dicembre 2025 e spiegato che, già dai prossimi giorni, in cantiere lavoreranno 400 maestranze.

La società ha inoltre confermato la sospensione del pagamento del pedaggio nella tratta Roddi-Verduno fino al completamento dell’ultimo lotto a partire dal 14 ottobre 2024, come richiesto dalla Regione Piemonte.

Nel corso della riunione è stato altresì stabilito che, entro la fine di ottobre, sarà convocato un incontro dedicato alla tangenziale di Alba, a cui parteciperanno la Provincia di Cuneo e Anas, proprietaria dell’infrastruttura, al fine di condividere i prossimi passaggi necessari per la realizzazione dell’opera.