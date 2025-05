A maggio la premiazione della terza edizione di Ormea in transito

Ormea segna la confluenza tra diverse culture, è terra di transito tra il Piemonte e la Liguria: da qui la scelta del nome assegnato al Premio, da qui il legame con un paese che è riparo e isola per chi vuole andare oltre e per chi decide invece di restare.

I vincitori di questa terza edizione di Ormea in Transito sono Giuseppe Conte, scrittore, poeta, librettista, drammaturgo, traduttore, critico letterario italiano, tra i maggiori poeti e letterati europei e Gaetano Vari, Maestro d’Arte, pittore professionista, le cui opere si trovano in collezioni private e pubbliche in Italia, Francia, Belgio, Olanda, Bulgaria, Romania, Stati Uniti e Canada. La sua produzione pittorica, nata da una matrice classico-figurativa, è rivolta da anni a un approfondimento personale della ricerca cromatica.

La premiazione, un evento aperto a tutti coloro che vorranno partecipare, si terrà presso il Nuovo Cinema Ormea alla presenza dei due premiati e della prestigiosa giuria.

La giuria di quest’anno è composta dallo scrittore e traduttore Marino Magliani, autore di tanti romanzi, tra cui Il cannocchiale del tenente Dumont (L’Orma Editore, 2022) e il recentissimo “Romanzo olandese” (Scrittura pura edizioni) dallo scrittore Marco Drago, conduttore radiofonico per RadioRai e Radio24 e autore di vari romanzi tra cui Innamorato (Bollati Boringhieri, 2023); dalla scrittrice Franca Acquarone, originaria di Ormea, il cui ultimo lavoro è “Quello che non sai più dire” Vincitore del Premio LiberEtà 2023.

Il 23 maggio in mattinata Giuseppe Conte e Gaetano Vari incontreranno gli studenti della Scuola Forestale di Ormea e condivideranno esperienze e suggestioni del loro mondo creativo.

Nel pomeriggio alle ore 16.00 si inaugurerà la mostra del Maestro Gaetano Vari presso la Stazione Ferroviaria, che rimarrà aperta nei giorni 24 e 25 maggio.

Durante la cerimonia di premiazione, verranno proiettati filmati riguardanti la carriera artistica di Giuseppe Conte e Gaetano Vari.

L’attore Lello Ceravolo leggerà brani estratti dalle opere di Giuseppe Conte.

L’evento è gratuito e la partecipazione è gradita.

L’iniziativa, realizzata dal Comune di Ormea in collaborazione con l’Associazione D’Acqua e di Ferro, è compresa tra le attività immateriali del progetto Borghi e Castelli lungo la Ferrovia del Tanaro: recupero infrastrutture, rigenerazione culturale e sociale tra storia e paesaggio – PNRR Missione 1, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3) Mis.2, Inv. 2.1, finanziato dall’ Unione Europea e promosso dal Ministero della Cultura nell’ambito dell’attrattività dei borghi storici.