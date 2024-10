Dal ministero ok all'istruttoria sui fondi Ocm Vino 2024/'25: 66 milioni per la promozione in Paesi terzi

Ma il lavoro non si ferma qui: mentre le aziende saranno impegnate nell’avvio delle attività promozionali per la nuova annualità con ormai alle porte il periodo delle festività natalizie "chiediamo al Ministero un ulteriore sforzo avviando già nelle prossime settimane un tavolo di confronto per trovare quegli aggiustamenti che sono ancora necessari per mettere in sicurezza una volta per tutte questa misura fondamentale per la competitività del vino italiano nel mondo", conclude la presidente Antinori. (Adnkronos)