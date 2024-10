Meteo, domani giornata di maltempo sulla Granda: allerta gialla per le Valli Belbo e Bormida

Sarà una giornata caratterizzata dalla pioggia, soprattutto concentrata durante la mattinata, quella di domani, martedì 8 ottobre, sulla provincia di Cuneo. Migliori le previsioni per il pomeriggio, quando su ampie zone della Granda s'intravedranno delle schiarite.

Non dovrebbe comunque essere una perturbazione particolarmente violenta sulla maggior parte delle nostre zone, con un'eccezione: il territorio compreso tra le Valli Belbo e Bormida, di confine con le province di Asti e Alessandria, sul quale i primi fenomeni piovosi sono previsti nella serata di oggi, è stato infatti inserito nell'allerta Gialla del bollettino di previsione meteoidrologica e idraulica diffuso dall'Arpa: possibili allagamenti locali ed isolati fenomeni di versante.

Resta comunque il pericolo di piogge diffuse nella prima parte della giornata su tutto il territorio provinciale, che nelle zone della Valli Varaita, Maira, Stura e Tanaro, oltre ovviamente le già citate Belbo e Bormida, potranno assumere carattere di forte intensità.

Per la giornata di mercoledì, invece, la situazione sarà in miglioramento: resteranno delle piogge deboli, ma con temperatura in rialzo su tutto il territorio.