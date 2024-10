Riprendono le attività del progetto "Ancora insieme" dedicato ai giovani a San Giacomo di Roburent

Da mercoledì 9 ottobre ritornano i pomeriggi con il progetto "Ancora insieme", ospitato nella rinnovata sala Riccio, a San Giacomo di Roburent.

Il progetto, giunto al suo secondo anno, è finanziato dalla Fondazione Crc, in partenariato con i comuni di Montaldo, Pamparato e Roburent, la Roadericcio, il Cssm, la Cooperativa Valdocco e l'Istituto comprensivo di San Michele Mondovì con le scuole primaria di Montaldo, la primaria e la secondaria di Serra Pamparato.

Mercoledì 9, dopo l'accoglienza dei ragazzi, ci sarà un momento conviviale a cui sono invitati le famiglie e i partner in cui tecnici e responsabili delle varie attività potranno presentarsi.

"Esprimiamo tutta la sua felicità nell'essere riuscite a portare avanti un progetto di questa portata nelle valli montane - spiegano dall'associazione RoaDeRiccio - dopo aver captato le esigenze e le fragilità di un territorio ampio e molto vario.

Non è stato sempre facile, ma l'entusiasmo ripaga di tanti sforzi e le varie realtà hanno collaborato mettendo in campo le proprie peculiarità e differenze rivolte ad un unico obiettivo: far stare meglio, in uno spazio dedicato, i ragazzi che abitano in paesi di montagna e le loro famiglie".

IL PROGRAMMA

Da mercoledì 9 ottobre appuntamento, ogni mercoledì, dalle 13 alle 17

9 OTTOBRE 2024: avvio dei laboratori; dalle ore 16 inaugurazione, presentazione del progetto ai genitori e piccolo rinfresco



MESE DI OTTOBRE: attività di conoscenza e giochi all'aria aperta



MESE DI NOVEMBRE/ DICEMBRE 2024: laboratorio di ceramica con Milena (tecnica esterna esperta nella lavorazione della ceramica) e di pittura per dare vita a piccoli oggetti e opere che verranno presentate al bazar di Natale



MESE DI GENNAIO 2025: creazione di maschere di cartapesta per allietare il carnevale e creazione di un gioco in scatola, simil Monopoly, incentrato sul territorio dei comuni di Roburent, Montaldo e Pamparato

MESE DI FEBBRAIO 2025: laboratori creativi e ludici con tecnici esperti: teatro e lettura creativa con Laura Vinai, esercitazione di soccorso alpino, festa in danza con Carlotta Marcialis in occasione del carnevale



MESE DI MARZO/ APRILE/ MAGGIO 2025: laboratori guidati dal tecnico Marco Donda, che porterà i ragazzi alla scoperta del mondo del circo attraverso attività e laboratori ludici.



4 GIUGNO 2025: grande festa a conclusione del percorso invernale



E, inoltre, prevista l'apertura dello spazio una sera al mese per i ragazzi della scuola superiore e dell'ultimo anno delle scuole medie, per stare un po' ANCORA INSI3M3. Le attività verranno programmate in itinere con il gruppo dei partecipanti.

Le attività sono rivolte ai bambini delle scuole elementari ed i ragazzi delle scuole medie (comuni di Roburent, Montaldo e Pamparato)