Torna il teatro dialettale a Marene

Una gustosa anteprima sarà in scena all’Auditorium San Giuseppe di Marene con la ripresa della stagione teatrale 2024-2025: si comincia con l’esilarante commedia dialettale “Doe Piasse e Doe Pajasse” rappresentata dall’Associazione culturale Vej e Giovo di Buriasco.

Una commedia piena di colpi di scena che ha come protagonista un tassista bigamo che si deve districare in situazioni via via più intricate sullo sfondo di due piazze storiche di Torino: piazza Bengasi e Piazza Santa Rita.

La scomparsa del tassista, in realtà ricoverato in ospedale, mette in moto una catena di situazioni divertenti che vedono protagoniste loro malgrado le due mogli e gli amici.

Non andiamo oltre con la trama per non svelare la miriade di divertenti circostanze che permetteranno allo spettatore di passare due ore di sano umorismo.

L’appuntamento è per sabato 12 ottobre alle ore 21,00 presso l’Auditorium San Giuseppe di Marene; la prenotazione gratuita si può effettuare accedendo al link https://www.eventbrite.com/e/biglietti-doe-piasse-e-doe-pajasse-1027275938987 oppure dal sito www.parrocchiamarene.it/auditorium

Per informazioni o cancellazione prenotazione scrivere a: auditoriumsangiuseppemarene@gmail.com