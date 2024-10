I giardini cuneesi, in veste autunnale, aprono al pubblico

I giardini storici della nostra Provincia, spesso poco conosciuti, svolgono un ruolo fondamentale non solo in termini storici e paesaggistici, ma anche ambientali perché rappresentano isole di verde in città sempre più cementificate.



Nell’arco dell’anno i giardini sono sempre diversi: cambia il colore delle foglie, cambiano i fiori, cambia l’atmosfera che li contraddistingue. Il 13 e il 20 ottobre, quattro giardini della nostra Provincia, con caratteristiche storiche e paesaggistiche diverse, saranno aperti al pubblico con visite guidate: villa Oldofredi Tadini a Cuneo, il castello dei Solaro a Margarita, villa Corinna a Villanova Mondovì e villa Souchon a Fossano.



Villa Oldofredi Tadini a Cuneo e il giardino del Seicento

Il giardino di villa Oldofredi Tadini è il più antico della città e conserva ancora l’originale impianto seicentesco. Fu realizzato dai conti Mocchia di San Michele alla fine del 1500 nella loro proprietà di Cerialdo con un impianto “alla francese” con viale centrale e disposizione simmetrica degli alberi e delle aree a verde che si è conservato fino ai giorni nostri.



Giardino settecentesco del castello Solaro della Margarita

La casa e il parco risalgono alla seconda metà del XVII secolo. Il giardino ha le caratteristiche del giardino “all’italiana” nella prima parte. Poi, secondo la moda francese, partono tre lunghi viali di carpini potati in modo da creare una verde muraglia. Infine il parco “all’inglese”.



Giardino ottocentesco di villa Corinna a Villanova Mondovì

Il parco di villa Corinna fu realizzato nella seconda metà del XIX secolo “all’inglese”. L’insieme degrada dall’alto, dove c’è la casa, verso la pianura sottostante e si caratterizza per la presenza di viali sinuosi che si incuneano in vaste aree di bosco con una notevole presenza di alberi di bosso tenuti al naturale.



Giardino novecentesco di Villa Souchon a Fossano

Il giardino fu realizzato nel 1929 giocando sull’uso del cemento e del ferro battuto per creare tante “stanze” a tema diverso secondo gli schemi dell’art déco, ispirandosi ai giardini “alla francese” che vedevano la superficie divisa in aree ben distinte, ma collegate una all’altra in un’unica passeggiata.



Le visite guidate

Villa Oldofredi Tadini sarà aperta al pubblico con orario 10,30 – 17,30. Oltre al giardino sarà visitabile anche la cappella settecentesca. Ingresso 8 euro. Le visite sono guidate dai proprietari e solo su prenotazione a partire dal venerdì precedente, al numero 3355640248. www.villaoldofreditadini.it



Castello Solaro; il giardino sarà aperto con visite guidate ogni ora dalle 10,30 alle 17,30. Ingresso 8 euro. www.castellodellamargarita.com



Villa Corinna sarà aperta con orario 10,30-12,30; 14,30-17,30. Visite guidate del giardino. Ingresso 8 euro.



Villa Souchon sarà aperta con orario 10,30 -17,30. Visita guidata su prenotazione del giardino ogni ora, telefonando al 3475220314. Ingresso 8 euro.