Quarta pedalata medico-sportiva, Cuore in Mente aps e Confartigianato Cuneo insieme per la prevenzione

Per promuovere la prevenzione dell’infarto miocardioco e dell’ictus cerebrale “Cuore in Mente aps” e “Confartigianato Cuneo zona di Carrù", domenica 20 ottobre, organizzano, con il sostegno della Banca Alpi Marittime, la “4° Pedalata Medico-Sportiva Cuore in Mente”, un evento cicloturistico di 59km e 500m di dislivello con partenza e arrivo a Carrù con partecipazione gratuita, sia con biciclette muscolari che con e-bike.

"Il percorso - precisa Domenico Filippi presidente dell’associazione Cuore in Mente APS - si snoderà tra le splendide strade ai piedi delle colline delle Langhe e le terre del Bue di Carrù, partendo dalla capitale del Bue Grasso e transitando nei comuni di Magliano Alpi, Benevagienna, Salmour, Cherasco, Narzole, Lequio Tanaro, Piozzo e rientro Carrù".

"I benefici dell'attività fisica - sottolinea Baldassarre Doronzo Primario emerito di cardiologia dell’ospedale S.S. Annnziata di Savigliano e responsabile scientifico dell’associazione - , in particolare della bicicletta contribuisce alla salute del cuore, e favorisce il benessere mentale".

Come in tutte le occasioni come questa lo staff medico-infermieristici di Cuore in Mente dalle ore 9:00 alle 12:00 in piazza Mercato nel salone di Confartigianato, nella prossimità della partenza, effettuerà screening cardiologici (valutazione rischio cardiologico) gratuiti, aperti sia ai ciclisti che alla popolazione.

"Per la sicurezza - fa notare Filippi - il percorso si snoderà attraverso strade non molto frequentate, questo un modo fantastico per unire sport e prevenzione, inoltre la pedalata si svolgerà a velocità controllata, non superando i 25 km/h".

La Pedalata sarà supportata da un’auto apripista, da un’auto regolatrice di velocità, da motociclisti di Scorta Tecnica, da un furgone scopa e grazie al supporto dei Volontari del Soccorso di Clavesana sarà presente anche una ambulanza, mentre nel gruppo pedalerà anche un medico, per un supporto immediato.

"L’evento - conclude Doronzo – è stato voluto e dedicato essenzialmente alla promozione della prevenzione dell'infarto miocardico e dell'ictus, condizioni che rappresentano le principali cause di mortalità e disabilità permanente".

Le iscrizioni sono gratuite e possono essere fatte via e.mail a info@cuoreinmente.it e silvio.beccaria@confartcn.com entro e non oltre venerdì 18/09 o alla partenza a partire dalle ore 8,30 di domenica 20/09.

Per eventuali ed ulteriori informazioni o chiarimenti rivolgersi a Domenico Filippi tel. 335-6534499