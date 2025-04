Dronero: a "Resistenze Festival" premiato il ritratto di un'identità divisa

Con la serata di ieri si è conclusa la seconda edizione di Resistenze Festival a Dronero, la manifestazione culturale multidisciplinare che da venerdì 25 a domenica 27 aprile ha portato al cineteatro Iris e al Museo Luigi Mallé eventi di cinema, teatro e letteratura. La partecipazione del pubblico è triplicata rispetto all'anno precedente e la generale accoglienza dei contenuti da parte della città non può che dirsi soddisfacente per l'ente organizzatore O.P.S. Officina Per la Scena APS.

«Grazie all'appoggio dell'amministrazione comunale e dei preziosi partner, sentiamo di aver fatto quel salto di qualità di cui il festival necessitava per diventare a tutti gli effetti un progetto condiviso da tutte e tutti» afferma Alessandro Amato, direttore artistico di Resistenze.

Calorosa l'accoglienza nei confronti della programmazione, sia riguardo i due bei documentari sul tema della Liberazione gentilmente forniti dal regista Remo Schellino e dall'Istituto storico della Resistenza e della società contemporanea di Cuneo, sia la breve ma intensa opera di Andrea Fantino sul “moderno partigiano” Mamadou Kouassi, passando per il brillante monologo scenico dell'attrice Sofija Zobina. E l'entusiasmo non è mancato nemmeno per i lavori selezionati nel concorso Cortistenze dedicato a cortometraggi su temi d'attualità realizzati da filmmakers di tutta Italia. Le tre giurie impegnate quest'anno si sono pronunciate a favore di tre diverse opere del concorso, dimostrando la ricchezza della moltiplicazione dei punti di vista nel dibattito pubblico.

La menzione popolare, assegnata da cinque tra cittadine e cittadini del territorio che hanno risposto a una call del festival e poi visionato i film in sala, va a “Buttati” del ventiquattrenne Manuel Calisti con la motivazione seguente: «Il tema affrontato non viene banalizzato né nelle scene né nella narrazione. Il gap generazionale non è vissuto da ostacolo, bensì colma " le Resistenze" delle giovani protagoniste a manifestare i propri sentimenti. Lo stile narrativo utilizzato dal regista ha colpito molto la giuria per la delicatezza e l' espressività delle immagini. Ottima la fotografia che ha saputo valorizzare i contenuti senza mai cadere negli stereotipi».

Mentre la redazione della rivista torinese Strade Perdute, per l'occasione coordinata dalla regista e illustratrice Elena Beatrice, ha assegnato il Premio della Critica a “Storie di burattini” del vignolino Yukio Unia con la la riflessione che segue: «Per la sua capacità di interpretare il tema della resistenza quotidiana attraverso un utilizzo consapevole e originale dell'intervista, il premio della critica va a Storie di burattini di Yukio Unia, un film che ci permette di dialogare con racconti di marginalità mediante la tanto classica quanto attuale metafora del burattino sociale».

Infine il premio Miglior Corto scelto dalla giuria ufficiale del festival - che quest'anno vedeva Alessandra Demichelis dell'Istituto storico della Resistenza, il regista e scrittore Daniele Lince e la direttrice del Museo Mallé Ivana Mulatero – ha coronato “La divisa” di Carlo Piscicelli con queste parole: «Per la capacità di raccontare in pochi minuti una storia forte e necessaria, in cui una persona vive la sua giornata dividendosi tra due identità e resistendo nel vivere quotidiano una routine che sembra non cambiare mai. Il titolo stesso è ambivalente: "divisa" in quanto abito di lavoro e "divisa" come moto interiore di separazione. L'interpretazione di Caterina Saracino è misurata e convincente e, insieme a scrittura e regia, costruisce con poche pennellate un ritratto che si staglia nella memoria e che è in grado di generare riflessioni, domande, approfondimenti.».

Il 2° Resistenze Festival è stato realizzato da O.P.S. Officina Per la Scena con la direzione artistica del critico cinematografico Alessandro Amato, il patrocinio della Città di Dronero e il sostegno di Fondazione CRC, e la collaborazione dell’Istituto storico della Resistenza e della società contemporanea di Cuneo e del Museo Luigi Mallé di Dronero.