Saluzzo illumina due monumenti per il "mese rosa" LILT

E’ chiamato il “Mese rosa”. Ottobre è il periodo dell’anno dedicato alla prevenzione del tumore al seno con iniziative di sensibilizzazione in tutta Italia promosse dalla “Lilt – Lega italiana per la lotta contro i tumori”.



In accordo con la fiduciaria del gruppo “Lilt” della città, il Comune ha deciso di dare visibilità alle iniziative per prevenire il cancro, in particolare quello che maggiormente colpisce le donne, illuminando dei monumenti. Per tutto il mese di ottobre la fontana di piazza Garibaldi a Saluzzo e la torre di Castellar saranno illuminati di rosa.



[La fontana di piazza Garibaldi]



Per l'edizione 2024 la Lilt ha lanciato la campagna “Lilt for Women – Nastro Rosa 2024”, con lo slogan "Join the fight” (unisciti alla lotta) come invito a tutte le donne ad unirsi nella battaglia contro il cancro.