Cuneo archivia la rassegna per l'8 marzo e inizia a lavorare sulla Giornata internazionale contro la violenza sulle donne

Nel pomeriggio di ieri, lunedì 12 maggio, si è riunito il tavolo di lavoro della rassegna proposta dall’assessorato Parità e Antidiscriminazioni del Comune di Cuneo “8 marzo è tutto l’anno”, che prende spunto dalla Giornata internazionale della donna e vive e cresce grazie alla collaborazione tra pubblico e privato sociale, coinvolgendo oltre 200 realtà. L’occasione è servita per fare il punto sulla recente edizione, ribattezzata “InsiAmo”, che si è da poco conclusa e che ha visto svilupparsi un ricchissimo calendario di iniziative durante i mesi di marzo e aprile. L’incontro ha segnato l’avvio della programmazione delle iniziative per il 25 novembre, Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

“A tutti i soggetti che partecipano al tavolo – ha detto la sindaca di Cuneo, Patrizia Manassero, aprendo i lavori - va il mio ringraziamento per la proattività messa in campo, per essere attori protagonisti. Ripartiamo dall’iniziativa dell’8 marzo e anticipiamo il lavoro per il 25 novembre, sapendo che ce n’è ancora tanto bisogno. Nonostante il lavoro di sensibilizzazione portato avanti, il numero dei femminicidi e degli episodi di violenza non cala e parallelamente non si abbassa la preoccupazione. Ancora una volta, è fondamentale valorizzare il lavoro di rete e la collaborazione tra i soggetti coinvolti”.

Anche quest’anno la collaborazione con la Stracôni proseguirà, dopo il successo della scorsa edizione con la Stracôni in Red e gli origami nel pacco gara. Il tema della rassegna 2025, ideato dagli organizzatori della Stracôni, verrà comunicato nelle prossime settimane. Il tavolo andrà a lavorare sugli spunti forniti, in continuità con l’idea alla base del calendario dell’8 marzo di quest’anno (“InsiAmo” n.d.r.).

“Il tema delle relazioni è cruciale: il modo in cui interagiamo influisce profondamente sulle dinamiche sociali. Abbiamo scelto di concentrarci sullo stare insieme, tralasciando l’aspetto del contro e dello scontro, focalizzandoci sulle relazioni”, ha aggiunto l’assessora con delega a Parità e Antidiscriminazioni, Cristina Clerico.

Il tavolo è stato invitato a sviluppare iniziative che favoriscano il massimo coinvolgimento dell’universo maschile, valorizzando il concetto di relazione. Quest’anno la rassegna 8 marzo “InsiAmo” ha registrato una significativa partecipazione di uomini: un segnale incoraggiante per il futuro.

La rassegna del 25 novembre raccoglierà iniziative di sensibilizzazione e di contrasto alla violenza di genere che si svilupperanno per tutto il mese, con la Stracôni che aprirà il calendario il 7. L’obiettivo della rassegna è da un lato sensibilizzare sul tema, e dall’altro far conoscere i numeri di aiuto locali e promuovere la rete antiviolenza Cuneo, attiva da anni sul territorio per aiutare le donne in difficoltà.

In ideale continuità con l’appuntamento del pomeriggio, nella mattinata di ieri la sindaca ha incontrato la classe 4ªE del Liceo Artistico di Cuneo che, sotto il coordinamento della professoressa Gallo, ha realizzato un’installazione utilizzando gli origami della Stracôni in Red. L’installazione, esposta negli ultimi mesi nel chiostro del Museo Civico, testimonia una collaborazione destinata a proseguire, rafforzando l’impegno nella sensibilizzazione contro la violenza di genere.