Calcio femminile: la Freedom FC Women piega il Brescia 3-2, quarto successo in cinque partite per le ragazze di Ardito

Tre punti per dare consapevolezza e non soffrire di vertigini. Una pazza Freedom FC Women batte il Brescia e conquista il suo quarto successo in cinque gare di campionato, restando pienamente agganciata al treno d'alta classifica: le biancoblu di mister Michele Ardito conducono il primo tempo, andando in doppio vantaggio, iniziano male la ripresa (venendo recuperate sul 2-2) ma, in dieci contro undici, hanno la forza e la caparbietà di spuntarla nel finale.

Un match delle tante “prime volte”: quelle di Coda, Pasquali e Stankova a segno con la maglia biancoblu; la prima della stessa numero 23 contro la sua ex storica squadra; la prima presenza dell'italo-australiana Mastrantonio in quel di Cuneo, dal cui piede, da corner, parte la traiettoria per il 3-2 finale.

Un pomeriggio iniziato con Sara Tamborini premiata dalla società come MVP del mese di settembre, dal lieto fine, quindi, per le piemontesi che dimostrano, ancora una volta, tutte le proprie potenzialità, con margini di crescita.

LA CRONACA - 4-3-1-2 per la Freedom: in porta Korenciova, difesa con Cuciniello, Brscic, Stankova e Giuliano; a centrocampo Martin, affiancata da Tudisco e Imprezzabile; davanti Tamborini alle spalle del tandem Pasquali-Coda; stesso modulo per il Brescia: Tasselli in porta, retroguardia con Hjohlman, Zanoletti, Lepera e Kuratomi; in mediana Magri, Morreale e Farina; in attacco Brayda, Berti e Cacciamali. Padrone di casa che partono fortissimo: al minuto 8, Tasselli sbaglia il rinvio, Coda ne approfitta e, dalla lunga distanza, supera il portiere fuori dai pali. Al 16' è già 2-0: Tamborini imbuca per lo scatto centrale di Pasquali e, scattata sul filo del fuorigioco, si presenta davanti a Tasselli, piazzando il raddoppio. Nel resto del primo tempo, le biancoblu controllano facendo, la partita, mentre il Brescia è tutto in una conclusione di Berti con palla alta, mentre nel finale Imprezzabile impegna Tasselli.

Nella ripresa, però, cambia tutto. La Freedom approccia male, le ospiti ne approfittano nel giro di 3': al 47' gran taglio di Brayda che entra in area, crossando basso da destra, sotto porta Cacciamali insacca; al 49' Berti, nello stretto in area, trova la conclusione vincente per il 2-2 a sorpresa. La partita, così, si accende: al 51' la sventola di Pasquali centra il palo, rimpallo-flipper su Tasselli e sfera che si allontana dalla porta; passano 3' ed Brayda ci prova con un tiro a giro a lato di poco. Mentre i cambi da ambo le parti mischiano le carte, al 67' altro episodio chiave: Brayda scatta verso l'area, Martin l'atterra al limite, vedendosi rifilare dal direttore di gara il cartellino rosso, cuneesi in 10 contro 11. Nonostante l'inferiorità numerica, la Freedom tira fuori tutto il carattere, venendo fuori alla distanza: al 74' Tamborini recupera palla sulla trequarti offensiva, entra in area ed incrocia il destro, palla fuori di poco; al minuto 80 incornata di Semanova, blocca Tasselli. Il coraggio di Cuciniello e compagne viene premiato a 3' dal 90': corner battuto con i giri giusti da Mastrantonio da sinistra, a centroarea svetta Stankova che fa esplodere il “Paschiero”. Nei 5' di recupero, Tasselli, in uscita disperata, stende Semanova lanciata in profondità: espulsione e Brescia che, senza ulteriori cambi a disposizione, chiude con Menassi fra i pali. Ma è l'ultima emozione: finisce 3-2, Freedom che vince e aggancia il Bologna al terzo posto in classifica.

FREEDOM FC WOMEN-BRESCIA 3-2 Reti: 8' Coda (F), 16' Pasquali (F), 47' Cacciamali (B), Berti (B), 87' Stankova (F)

Freedom Fc Women (4-3-1-2): Korenciova, Cuciniello, Brscic, Stankova, Giuliano (84' Dicataldo); Martin, Tudisco (75' Devoto), Imprezzabile (61' Mastrantonio); Tamborini, Pasquali, Coda (61' Semanova). A disp. Nucera, Maffei, Falloni, Poli, Micheli. All. Ardito

Brescia (4-3-1-2): Tasselli, Hjohlman, Zanoletti, Lepera, Kuratomi (89' Corbetta); Magri, Morreale (89' Menassi), Farina (45' Pedrini); Brayda (85' Razza), Berti, Cacciamali (66' Berveglieri). A disp. Cazzioli, Bossi, Celestini, Nicolini. All. Valenti.

Arbitro: Mattia Romeo di Genova (Giacomo Sorrano di Lecce e Matteo Varacalli di Locri)

Espulse: Martin (F), Tasselli (B).

Ammonita: Morreale (B)