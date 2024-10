Skiroll: acuto di Lorenzo Romano nel Trofeo Sportful

(Lorenzo Romano in una foto di repertorio)

La campionessa mondiale juniores Maria Gismondi (Fiamme Oro) ed il demontese Lorenzo Romano (Carabinieri) si sono imposti nel Trofeo Sportful, mass start in tecnica classica che come tradizione ha collegato Pedavena con Croce d’Aune, in provincia di Belluno.

Tempo di 30’58″4 per Romano: sulla distanza di 9,5 chilometri con 680 metri di dislivello complessivo, il ventisettenne carabiniere si è imposto su Martino Carollo (Fiamme Oro), giunto sul traguardo con 15″1 di svantaggio; il terzo gradino del podio è dato all’Andorra, con Ireneu Esvete a 36″3 da Romano.

A seguire, quarto posto per Paolo Ventura (Esercito), tallonato da Federico Pellegrino (Fiamme Oro), staccato di 1’02″6 dal vincitore di giornata e protagonista di un test agonistico in vista della prossima stagione invernale, insieme agli altri componenti delle formazioni azzurre.