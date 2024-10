Biennale dei licei Artistici: premiata la sezione carceraria del "Soleri-Bertoni" di Saluzzo

C’è anche la regione Piemonte e la provincia Granda alla Biennale dei Licei Artistici, mostra concorso che si svolge fino al 20 ottobre al Museo delle Civiltà di Roma Eur. La manifestazione, inserita nel programma di valorizzazione delle Eccellenze del MIM, è realizzata dall’Associazione Amici della Biennale dei Licei Artistici (ABiLiArt) con il supporto della Rete Nazionale dei Licei Artistici (ReNaLiArt). La cerimonia di premiazione si è svolta nella sala “Aldo Moro” del Ministero dell’Istruzione e del Merito.



La giuria della quinta edizione, presieduta da Giovanni Bianchi, professore di Storia dell’Arte contemporanea all’Università di Padova, ha scelto le opere vincitrici. Tra le menzioni speciali spicca la menzione speciale per l’Istituto "Soleri – Bertoni" (sezione carceraria) di Saluzzo.



Antonella Tozza, dirigente del ministero dell’Istruzione e del Merito, ha portato il messaggio del ministro, Giuseppe Valditara che ha espresso, “gratitudine e ammirazione per l’iniziativa”, sottolineando come “la qualità delle opere del catalogo non ha niente da invidiare alle rassegne più blasonate del nostro panorama artistico. (…) Il risultato è una vera e propria sinfonia dedicata alla bellezza”.



Mariagrazia Dardanelli ha aggiunto: “Negli anni abbiamo visto crescere questa manifestazione: vi sono opere di valore certamente superiore rispetto all’età dei ragazzi”. Enrico Battisti, dirigente scolastico del Liceo artistico “Enzo Rossi” e presidente di ReNaLiArt, ha definito le opere “frammenti di voli interiori che ci proiettano nel futuro”, Giovanni Bianchi ha aggiunto: “Tra questi studenti c’è chi svelerà la storia dell’arte”.