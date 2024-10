A Bra la riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica

Questa mattina, martedì 8 ottobre 2024, si è riunito a Bra il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, in quella che è la seconda seduta itinerante territoriale tra le Sette Sorelle. Tra gli argomenti all’ordine del giorno del tavolo, convocato dal Prefetto Mariano Savastano, la situazione relativa all’ordine e alla sicurezza pubblica in città, oltre all’individuazione della sede di un nuovo Commissariato di Pubblica Sicurezza.

Erano presenti, oltre al sindaco di Bra Gianni Fogliato e il vicesindaco Biagio Conterno, il Prefetto Savastano, il Questore Carmine Rocco Grassi, il comandante provinciale dei Carabinieri colonnello Marco Piras, i comandanti della Guardia di Finanza del Gruppo di Bra e della Compagnia carabinieri Bra Matteo Bruno Tagliabue e Lorenzo Repetto, il comandante della Polizia locale di Bra Davide Detoma e il sindaco di Alba Alberto Gatto, intervenuto relativamente all’individuazione della sede territoriale del Commissariato di Pubblica Sicurezza.



“Ringrazio il Prefetto per la convocazione a Bra del Comitato e per la costante attenzione al nostro territorio, in collaborazione con il Questore e tutte le forze dell’ordine e di polizia, a cui va la nostra gratitudine per il proficuo impegno a tutela e supporto della nostra comunità - ha commentato il sindaco Gianni Fogliato -. La riunione di questa mattina è stata l’occasione per discutere di alcuni temi di primaria importanza per la città: abbiamo ribadito la massima disponibilità dell’Amministrazione a collaborare, per quanto di competenza, in tema di sicurezza, in particolare relativamente a siti e obiettivi sensibili, ribadendo la necessità di una sede territoriale del Commissariato di Pubblica Sicurezza e di un presidio Polfer”.



Il Prefetto Mariano Savastano ha voluto ringraziare le forze di polizia per la costante opera di prevenzione posta in essere a tutela della cittadinanza, impegnandosi a mantenere alta l’attenzione e l’operatività dei servizi sul territorio della città di Bra e, in particolar modo, sui luoghi ritenuti più sensibili.