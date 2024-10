Volley femminile A1: la Honda Olivero Cuneo riprende gli allenamenti, all'orizzonte la sfida casalinga contro Chieri

Dopo la prima uscita ufficiale della stagione, la Honda Olivero Cuneo torna ad allenarsi al Palazzetto dello Sport di Cuneo, in vista dell’impegno di domenica 13 ottobre con la Reale Mutua Fenera Chieri ‘76.

Questo il programma della settimana:

Lunedì: riposo

Martedì: PESI (9-10:30), ALLENAMENTO (15-17:30, Palazzetto dello Sport – Via Aldo Viglione)

Mercoledì: DIFFERENZIATO (9:30-11), VIDEO E ALLENAMENTO (17-20:30, Palazzetto dello Sport – Via Aldo Viglione)

Giovedì: PESI (9:30-11), ALLENAMENTO (15-17:30, Palazzetto dello Sport – Via Aldo Viglione )

Venerdì: ALLENAMENTO (17:30-20, Palazzetto dello Sport – Via Aldo Viglione)

Sabato: VIDEO E ALLENAMENTO (14-16, Palazzetto dello Sport – Via Aldo Viglione)

Domenica: RIFINITURA (9:30-11, Palazzetto dello Sport – Via Aldo Viglione), PRE PARTITA (16)

I biglietti per la sfida contro la Reale Mutua Fenera Chieri ‘76, in programma il 13 ottobre alle ore 17:00 (in diretta su VBTV), sono disponibili QUI