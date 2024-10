Volley maschile Serie C: VBC Mondovì atteso da un impegnativo esordio in campionato

Nel campionato di Serie C il VBC Mondovì allenato da Massimo Bovolo, coadiuvato dalla new entry Raffaella Riba e con Sergio Fenoglio come team manager, farà il proprio esordio sabato sera nel glorioso PalaItis di Mondovì, quando alle ore 20.30 ospiterà il Verbania allenato da Matteo Azzini, una formazione già decisamente competitiva che lo scorso anno centrò la qualificazione ai play-off promozione e che in estate, grazie ad un mercato mirato, si è ulteriormente rinforzata con alcuni giocatori provenienti da team militanti in serie B, tanto da essere considerata tra le grandi favorite (se non la favorita principale) per la promozione in serie B.

L’ obbiettivo dei monregalesi è quello di giocare al meglio delle proprie possibilità e cercare di ottenere un risultato positivo, il che sarebbe davvero molto importante sia per il morale del gruppo che per la classifica, e per questo motivo sarà estremamente importante riuscire a recuperare tutti gli assenti, ovvero Bertano, Catena e soprattutto Garelli, che per vari motivi non sono ancora al meglio.

"Le partite d’ esordio – afferma coach Massimo Bovolo – rappresentano sempre una grossa incognita e storicamente nella giornata inaugurale ci sono diverse sorprese. In questa fase noi abbiamo lavorato molto duramente sia sotto l’ aspetto prettamente fisico sotto la guida del preparatore atletico Andrea Musso per mettere benzina nel motore sia sotto l’ aspetto tecnico. La nostra è una squadra intrigante e sicuramente valida, con un potenziale importante: un bel mix fra giocatori di esperienza e giovani che hanno voglia di mettersi in mostra. Indubbiamente l’ aver raggiunto la qualificazione ai quarti di Coppa con una giornata d’ anticipo ci dà una grossa spinta e rafforza la nostra autostima e questa è una cosa molto positiva e da sfruttare. Il livello del Campionato è decisamente alto, ma noi abbiamo tutte le carte in regola e la voglia per fare una stagione importante e stare nella parte alta della classifica."

Oggettivamente il calendario non ci è stato favorevole perchè ci ha regalato all’ esordio il Verbania, che è in assoluto una delle avversarie più forti e più attrezzate per il salto di categoria, ma noi faremo di tutto per partire con il piede giusto, il che sarebbe davvero molto importante sia per il morale del gruppo che per la classifica.”

Nel Campionato di Serie D i cadetti monregalesi allenati da Riccardo Gallia e GiamPiero Grenna faranno il loro esordio sabato pomeriggio alle ore 17 a Chieri in una partita che si presenta alquanto difficile ed impegnativa.