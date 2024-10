Da lunedì 14 a giovedì 17 ottobre c'è la “Settimana Piedibus Alba”

L’Amministrazione comunale di Alba lancia la “Settimana Piedibus Alba”. Un’iniziativa per promuovere la mobilità pedonale verso le scuole, incoraggiare i genitori a diventare autisti Piedibus e sensibilizzare tutta la cittadinanza a stili di vita salutari e sostenibili.

Il primo appuntamento è da lunedì 14 a giovedì 17 ottobre. Altri eventi si svolgeranno nella primavera 2025.

Da lunedì 14 a giovedì 17 ottobre tutti i genitori sono invitati a far partecipare i propri figli accompagnandoli ai capolinea o alle fermate delle varie linee Piedibus, possibilmente affiancando gli autisti lungo il percorso per sperimentare personalmente il servizio.

I volontari dell’associazione Nasi Rossi di L'Arcobaleno Vip Alba Bra animeranno simpaticamente le linee, mentre alcuni volontari delle associazioni convenzionate di Protezione Civile assisteranno gli autisti nei percorsi.

Spiega l’assessore all’Assistenza scolastica e Istruzione Donatella Croce: «Abbiamo pensato di anticipare la tradizionale settimana primaverile per cercare di ampliare il numero di famiglie coinvolte in questa bellissima opportunità già all'inizio dell'anno scolastico. Ringrazio tutti i volontari, (autisti, Nasi Rossi, Associazione Nazionale Carabinieri e Protezione Civile) per il loro supporto sempre puntuale e prezioso».

Il Piedibus di Alba ha capolinea e fermate:

Scuola U. Sacco - via De Amicis

Capolinea Montebellina

(incrocio Strada Montebellina e Corso Cortemilia) ore 8:15

Capolinea Gorizia (incrocio Via Gorizia e Corso Langhe) ore 8:07

Fermata Misureto (incrocio Via Rio Misureto e Corso Langhe) ore 8:15

Capolinea Enotria (Corso Enotria angolo Strada Vedetta) ore 8:05

Fermata Misureto (incrocio Via Rio Misureto e Corso Langhe) ore 8:15

Scuola G. Rodari - Corso Europa

Capolinea San Cassiano (parcheggio vicino ad Apro Formazione) è momentaneamente sospeso;

Fermata Europa (Corso Europa vicino ex Agenzia delle Entrate) ore 8:10

Capolinea Cauda (incrocio strada Cauda e Corso Piave) ore 8:05 Capolinea Tetti Blu (Viale Masera vicino sala Polivalente) ore 8:00

Fermata Verdero (Viale Masera) ore 8:05

Scuola M. Coppino di via F.lli Ambrogio