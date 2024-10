Arenaways incontra i cittadini per raccogliere segnalazioni sulla inerenti riapertura della Cuneo-Saluzzo-Savigliano

Arenaways compie un passo ulteriore nel tradurre la sua filosofia “Rail different” in azioni concrete: mercoledì 16 Ottobre alle ore 18:00 presso la Sala degli Specchi all’interno del Quartiere, in piazza Montebello 1 a Saluzzo, il management della Compagnia incontrerà il pubblico per raccogliere segnalazioni, osservazioni ed inaugurare così una prassi operativa volta ad incoraggiare il dialogo fra utenza ed operatore.

Quello del 16 ottobre sarà solo il primo di una serie di appuntamenti periodici che si ripeteranno nel corso del tempo. L’obiettivo degli eventi “Parole al Treno – Arenaways incontra”, infatti, è quello di monitorare lo stato dell’offerta attraverso il punto di vista dei suoi utilizzatori reali proprio allo scopo di modulare sempre più le caratteristiche del servizio alle esigenze particolari dei viaggiatori.

L’incontro, ad ingresso gratuito, sarà aperto a tutti i cittadini i quali saranno invitati a porre domande inerenti la tratta Cuneo-Saluzzo-Savigliano di imminente riapertura.

Matteo Arena, CEO di Arenaways ha commentato: "Crediamo molto in questa forma di confronto partecipativo fra impresa ferroviaria ed utenza. Questo primo incontro sarà atipico perché si tiene a servizio non ancora avviato, ma continueremo ad organizzarne a cadenza regolare perché solo ascoltando la voce di chi utilizza fattivamente il treno si può creare il servizio migliore. Arrivederci al 16 ottobre".