Buzzi di Robilante, da due a tre i rappresentanti sindacali Fillea Cgil

Si sono svolte in questi giorni le elezioni per il rinnovo dei Rappresentanti dei Lavoratori alla Buzzi di Robilante che ha visto una partecipazione al voto molto alta e che hanno confermato la Fillea Cgil come primo sindacato all'interno dello stabilimento.

Conferita fiducia ai candidati dell'organizzazione sindacale che cresce anche in termini di voti ottenuti e di conseguenza con un aumento dei propri rappresentanti che passa da due a tre.

Soddisfazione della Fillea Cgil di Cuneo anche perchè si conferma un positivo andamento del consenso riscontrato dai propri candidati anche nei recenti rinnovi delle Rsu in grandi fabbriche della nostra provincia come Adler Evo e Fassa Bortolo. Un ringraziamento in particolare a tutte/i le/i candidate/i e soprattutto alle lavoratrici ed ai lavoratori.