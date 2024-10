Dronero: a vent’anni dall’attentato a Taba il ricordo di Jessica e Sabrina Rinaudo

2004-2024. Sono passati vent’anni dall’attentato all’hotel Hilton di Taba (Egitto), in cui tra le vittime ci furono anche le sorelle Jessica e Sabrina Rinaudo, rispettivamente di 20 e 22 anni, due ragazze di Dronero che si trovavano lì in vacanza.



La tragedia avvenne la notte del 7 ottobre: un camion entrò nell’atrio dell’Hilton ed esplose, uccidendo 31 persone e ferendone 159. I dieci piani dell'hotel crollarono a seguito dell'esplosione. Circa 50 chilometri a sud, nei campeggi di Ras al-Shitan vicino a Nuweiba, vennero presi di mira altri due siti: un’auto parcheggiata di fronte al ristorante del resort Moon esplose uccidendo 3 persone e ferendone 12, mentre pochi istanti dopo ci fu un’altra esplosione al campo turistico di Baddiyah, dove però non ci furono vittime perché a quanto pare l'attentatore fu spaventato da una guardia e non entrò nell'affollato resort. In totale furono 34 le persone uccise.



Dopo giorni di speranza, tramite esame del DNA il 10 ottobre vennero identificati purtroppo i corpi di Jessica e Sabrina.



“Siamo disperati. Speravamo in un miracolo e che Jessica e Sabrina fossero ferite o disperse e adesso questa notizia terribile”. Così disse l’allora sindaco di Dronero Giovanni Biglione. A Dronero fu proclamato il lutto cittadino, con tende nere alle finestre del municipio e la bandiera a mezz’asta. Indicibile il dolore dei genitori, l’incredulità e lo sgomento da parte dell’intera popolazione.



Qui a Dronero una strada dedicata ricorda queste due ragazze e ad ottobre dello scorso anno si sono celebrati i funerali del loro caro papà. Resta nel cuore di quanti le hanno conosciute l’affettuoso ricordo ed in chi non ha avuto modo il racconto della loro storia, quegli occhi e quel sorriso felici pieni di luce. Resta in tutti la consapevolezza, il dolore per le atrocità che nel mondo ancora oggi accadono.