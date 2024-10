Intensa esercitazione di Protezione Civile a Ceva

Importante esercitazione di Protezione Civile, lo scorso sabato 5 ottobre, nell'area del Forte.

Oltre una trentina di volontari, facenti parte del COM6, hanno preso parte alle operazioni, iniziate dalla prima mattina.

"È stata un esercitazione intensa - spiega Tiziana Berutti dalla Protezione Civile di Ceva - abbiamo lavorare bene, i volontari hanno operato tutti con professionalità e in sicurezza. Nel corso della giornata abbiamo ricevuto la visita di Roberto Gagna, presidente coordinamento provinciale che si è complimentato con i presenti per l'attività messa in campo. Ringrazio tutti i volontari del COM6 che hanno partecipato, l'amministrazione comunale che ci ha supportati e Giuseppe Racca, coordinatore del COM6, che con la sua esperienza ha contribuito all'organizzazione dell'esercitazione".