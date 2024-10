Sabato 12 ottobre un open day ricco di sorprese nella sede albese della Croce Rossa

La Croce Rossa Italiana, comitato locale di Alba, organizza un Open Day sabato 12 ottobre 2024, un’occasione aperta a tutti per scoprire il mondo del volontariato e del soccorso. Dalle ore 15, presso la sede di via Ognissanti 30, si terrà un pomeriggio di attività pensate per coinvolgere grandi e piccoli, permettendo di conoscere da vicino le attività della Croce Rossa e di vivere un’esperienza unica al servizio della comunità.

L’evento è pensato soprattutto per avvicinare i più giovani al mondo del soccorso, con giochi e attività coinvolgenti.

I bambini potranno divertirsi con l’Ambulanza dei Pupazzi, un’attività educativa che li aiuta a familiarizzare con il soccorso e l’emergenza in modo ludico e rassicurante. Ci sarà anche un Truccabimbi, dove i più piccoli potranno trasformarsi in personaggi colorati e creativi, oltre a una serie di giochi a tema che li inviteranno a scoprire il valore dell’aiuto reciproco e della solidarietà.

Alle 16.30 è prevista una golosa merenda per tutti, un momento di convivialità che permetterà ai partecipanti di conoscersi meglio e di condividere un pomeriggio speciale.

Questo Open Day rappresenta un’occasione preziosa per chi è interessato a scoprire cosa significa essere volontario della Croce Rossa, ma anche per chi, semplicemente, vuole avvicinarsi a un’organizzazione che lavora ogni giorno per il benessere della comunità. L’evento è anche un’opportunità per le famiglie di trascorrere un pomeriggio all’insegna dell’educazione e del divertimento.

Per maggiori informazioni è possibile contattare il comitato locale della Croce Rossa di Alba al numero di telefono 0173/441744 o al 327/1432354 (Matteo, responsabile area giovani). È inoltre possibile seguire le attività sui social: su Instagram come @crocerossa_alba e su Tik Tok alle pagine "cri.alba" e su Facebook "Croce rossa italiana, comitato di Alba ODV".