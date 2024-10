Savigliano, cantiere edile e gru: via Alfieri chiude al traffico

Da giovedì 10 ottobre, e fino alla metà del mese dicembre, Via Alfieri sarà chiusa al traffico per un cantiere edile di rifacimento del tetto (cosa che comporta il montaggio di una grossa gru) e delle facciate dell’immobile all’angolo di Via Cambiani. Cantiere che interessa il tratto di strada tra Via Grassi e piazza Santarosa. Date le ridotte dimensioni di Via Alfieri, e soprattutto di Via Grassi, non è possibile lasciare aperta la viabilità (limitata nei soli orari della Ztl).

Pertanto è stata predisposta un'ordinanza temporanea di modifica della circolazione stradale che prevede la chiusura di Via Alfieri già dal Molo con attivazione della Ztl 0-24 tutti i giorni (potranno accedervi solo coloro i quali siano già titolari di autorizzazione).

I titolari delle attività commerciali e loro fornitori che per operazioni di carico e scarico accedevano negli orari “liberi” della Ztl (ovvero quando il varco elettronico non era attivo) dovranno munirsi di autorizzazione presso l’ufficio Ztl comunale (ztl@comune.savigliano.cn.it).

Per consentire comunque un accesso non vincolato ad autorizzazione al centro storico, gli orari della Ztl Settore “A” con accesso dal Molo prenderanno temporaneamente il posto di quelli del Settore “B” con accesso a Via Tapparelli da Piazza Molineri,dove il varco sarà attivo nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì, dalle ore 07:45 alle ore 08:15 e dalle ore 12:45 alle ore 13:15 - scuole; dal lunedì al venerdì, dalle ore 15:45 alle ore 16:15 – scuole; il martedì ed il venerdì, dalle ore 07:45 alle ore 12:45 - in concomitanza con il mercato; giorni prefestivi, dalle ore 20:00 alle ore 24:00; giorni festivi, dalle ore 00:00 alle ore 24:00.

"La Ztl acquisirà i nuovi orari dalla mezzanotte di mercoledì su giovedì – spiegano dal Municipio –. La viabilità resterà così fino a quando non sarà smontata la gru e ci saranno le condizioni per una riapertura al traffico in Via Alfieri in sicurezza. Se il meteo dell’autunno sarà favorevole, la riapertura potrebbe essere anticipata rispetto alla data di fine lavori prevista".