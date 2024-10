La Svizzera e la politica tra neutralità e partecipazione al Festival dei Luoghi Comuni

La Svizzera e la sua neutralità come aspetto della politica di sicurezza, aspetto giuridico e identitario. È proprio dalla loro correlazione e interconnessione su cui si snoderà il dibattito tra l'ex ambasciatore svizzero Bernardino Regazzoni che dialogherà con l'analista geopolitico Federico Petroni e con il pubblico presente all'incontro “Svizzera: come essere neutrali e partecipare”.





(In foto Fedrico Petroni, analista geopolitico)

Tutto ruota intorno ai luoghi comuni e al loro superamento attraverso l'approfondimento analitico, secondo il quale ogni stereotipo si sgretola quando si entra nel dettaglio, nella contingenza. Così si apre la sesta stagione del Festival dei Luoghi Comuni da giovedì 10 ottobre fino a domenica 13 dal titolo “L'importante è partecipare”.



In collaborazione con Limes per cui Regazzoni ha curato alcune pubblicazioni insieme a Federico Petroni nasce l'incontro di domani, giovedì 10 ottobre, alle 21 nello Spazio Incontri della Fondazione Crc di Cuneo a cui è dedicato il tema sulla neutralità della Svizzera, "potenza nascosta".



“L'intenzione è di mostrare la Svizzera al di là dei luoghi comuni – spiega Bernardino Regazzoni - , che servono solo come porte d'entrata per suscitare della curiosità. I luoghi comuni sono sempre gli stessi, la neutralità vista come isolamento in parte offre la possibilità di approfondire alcuni aspetti. Tali considerazioni si possono prestare ad un discorso e un'analisi politica ad ampio raggio per analizzare il piano relazionale di una nazione con il resto del mondo. In questo caso gli assi conduttori del dibattito dopo una breve presentazione della Svizzera, per comprenderne alcune caratteristiche, si sposterà sui rapporti di politica estera verso l'Unione Europea e la Nato, per proseguire ampliando all'Ucraina, alla Cina e al Medio Oriente. Questi i tre cerchi concentrici su cui spazieremo con la partecipazione del pubblico che vorrà intervenire.



Del resto sulla neutralità della Svizzera il dibattito è ancora in corso – conclude Regazzoni - , non vi è una definizione fissa, tanto che non è così chiara nemmeno per gli stessi svizzeri”.



Due le aspettative dell'ex ambasciatore Regazzoni per questo evento. Il primo è personale, legato all'impatto con i luoghi cuneesi e alla vivacità dello scambio con il pubblico e il secondo, invece, è proprio legato a sfatare i luoghi comuni sulla sua Svizzera, d'intesa con la finalità ultima dell'intero Festival, ideato e organizzato dall'Associazione Cuadri.



L'appuntamento è gratuito ed è obbligatoria la prenotazione (su Eventbrite Svizzera come essere neutrali e partecipare )



Per conoscere gli altri appuntamenti del Festival è possibile consultare il sito:

www.festivaldeiluoghicomuni.it