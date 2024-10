Atletica Saluzzo: in archivio un fine settimana intenso ma ricco di risultati di rilievo

Un altro fine settimana intenso e ricco di buoni risultati per l’Atletica Saluzzo a partire dalla partecipazione ai Campionati italiani individuali A/J/P/S di Corsa su Strada, validi come 3ª prova C.d.S. assoluto.

Ad Arezzo, il giovane Lorenzo Laratore classe 2007 si è collocato 22° tra gli allievi tagliando il traguardo in 33’33’’. Sempre sul tracciato di 10km, buoni piazzamenti anche per i compagni di squadra: 14° Francesco Mazza (132° assoluto), 19° Amorin Gerbeti (146° ass.), 37° Tommaso Olivero (215° ass.). Infine, Matilde Bonino con 38’19’’ porta a casa la 22ª piazza nelle promesse (81ª donna).

Sabato 5 ottobre si è svolto il Trail della Barbera a Mongardino (AT), tra boschi di castagno, noccioleti e vigneti. Nella specialità “classic”, dal tracciato di 16 km, si segnala la medaglia d’argento per Fabio Griglio dietro a Martin Dematteis. Invece, nella gara “superior” da 25 km, Iris Baretto come 2ª donna e 13ª assoluta. Bravi anche i giovani: 2° posto per Pietro Rosso nei ragazzi, oro per Matilde Telamone e 2ª posizione per Elisabetta Bonardo nelle ragazze.

Il Saluzzo non poteva mancare nemmeno ai tricolori individuali e per regioni dedicati a cadetti e cadette che si sono svolti a Caorle. Nella rappresentativa piemontese erano presenti Vittoria Audifreddi e Anna Laratore rispettivamente 7ª e 8ª nei 2000m, entrambe con il tempo di 6’43’’ e una differenza di pochi centesimi. Da non dimenticare la trasferta di Noemi Bouchard alla Hateg Royal Trail Run, in Romania. Sulla gara di fondo da 11.9 km è salita sul gradino più alto del podio con il tempo finale di 1h12’07’’, lasciandosi alle spalle l’atleta di casa Gherghinoiu Maria Adriana.