Tennis Tavolo Alba: Elisa Giacosa vince il torneo predeterminato di Novara

L'appetito vien mangiando..., e al TT Alba ci hanno preso gusto, in un inizio di stagione che sta regalando soddisfazioni nei tornei individuali delle varie categorie.

Sono infatti già saliti sul podio Riccardo Deiana (un terzo posto), Christian Di Gangi (anche per lui un terzo posto) e Elisa Giacosa che, dopo aver ottenuto il gradino più basso del podio alcune settimane fa a Moncalieri, ha vinto il torneo predeterminato di Novara, disputato ad inizio ottobre.

Un successo importante, ottenuto grazie ad un ottimo cammino in 4ª categoria, prima nei gironi eliminatori e poi negli scontri diretti, fino alla finale. Un torneo in cui Elisa ha vinto tutti gli incontri: si è aggiudicata il girone a punteggio pieno grazie al 3-1 su Lucrezia Conti, al 3-2 su Giulia Ramazzotti, ed al 3-0 su Vittoria Maria Rosso. In semifinale ha avuto la meglio su Angela Napolitano per 3-1, per poi mettere la ciliegina sulla torta in una finale molto combattuta contro Erica Antonietti, regolata solo al quinto game per un 3-2 mai così bello (11-5, 9-11, 11-4, 8-11, 11-8).

Ed ora sotto con il campionato: il TT Alba sarà impegnato in serie D1 girone E con due formazioni (“TT Alba Dardo” e “TT Alba Theo Fix-IT”), ed in serie D3 con il “TT Alba Viglione” nel girone H e con il “TT Alba ABC della Cantina” nel girone F. Per calendari e risultati si possono consultare le pagine Facebook e Instagram del Tennistavolo Alba.

Il TT Alba invita gli appassionati di tennis tavolo a provare questo sport gratuitamente tutti i mercoledì sera dalle ore 19 alle ore 20.30 al corso adulti dove si impareranno le basi di questa disciplina olimpica. Tutti i lunedì invece dalle ore 18:30 alle ore 20:30 sono attesi i ragazzi under 18. I corsi sono in programma al PalaShuttle Montessori di Alba (C.so Europa 74).

Per info: via email a ttalba@tiscali.it, oppure scrivere un messaggio alla pagina facebook.com/tennistavoloalba o instagram.com/tennistavolo_alba.