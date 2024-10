Alba: torri illuminate di verde per la Giornata Mondiale della Salute Mentale

In occasione del 76° anniversario della Giornata Mondiale della Salute Mentale, giovedì 10 ottobre dalle ore 19.00 alle ore 24.00, le torri di piazza Risorgimento ad Alba sono illuminate di colore verde.

L’Amministrazione comunale, infatti, ha aderito alla richiesta della Società Italiana di Psichiatria che ha chiesto di illuminare un monumento per accendere sempre di più i riflettori sulla salute mentale.

Un’iniziativa per sensibilizzare sul tema, con l’intento di far conoscere i luoghi di cura, combattere la discriminazione, promuovere la ricerca, chiedere risorse. L’obiettivo è mantenere vivo l’interesse per il disagio psichico nell’intera collettività accendendo una catena di luci.

Spiega l’assessore comunale ai Servizi Sociali e Assistenziali Donatella Croce: «Il tema scelto dalla Società Italiana di Psichiatria quest'anno è il disagio mentale nei luoghi di lavoro, un tema fondamentale se pensiamo a quanto tempo di vita trascorriamo al lavoro e quanto il lavoro sia elemento contenitivo e strutturante nella vita di un malato».

Ad Alba opera l’Associazione in Difesa degli Ammalati Psichici - Diapsi Alba Bra che organizza diverse attività a supporto dei pazienti e dei propri familiari.

Per informazioni: e-mail: segreteria@diapsialba.it; oppure messaggio WhatsApp al 348.2337024. https://www.diapsialba.it/.