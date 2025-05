A Novello si è inaugurato "l'Hotel degli insetti”: un doposcuola che lascia il segno anche nella natura

Un pomeriggio di festa, di gioco e di piccoli grandi gesti che raccontano un’attenzione concreta verso i bambini e l’ambiente. A Novello è stato inaugurato il “Bugs Hotel”, una speciale installazione pensata come rifugio per insetti utili, realizzata insieme ai bambini che hanno partecipato alle attività di Spazio Aperto.

Il progetto, coordinato dalla cooperativa Caracoll in collaborazione con il Consorzio Socio Assistenziale Alba-Langhe-Roero e il Comune di Novello, ha rappresentato un importante servizio educativo e di doposcuola rivolto alle famiglie del territorio.

L’hotel per insetti, simbolo di cura per la biodiversità e rispetto per l’ambiente, è il frutto di un lavoro condiviso, reso possibile anche grazie al sostegno di YEPP Langhe e al progetto Botteghe Educative, finanziato dalla Fondazione CRT.

"Un’iniziativa preziosa, che unisce educazione, natura e comunità" – commenta l’Amministrazione comunale – "Ringraziamo tutti gli enti, le associazioni e i volontari che hanno collaborato con passione e impegno. Offrire un supporto concreto ai bambini e alle famiglie di Novello è per noi una priorità: esperienze come questa ci dicono che è possibile farlo insieme, con cura e visione".