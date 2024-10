Alba, il centrodestra presenta delle proposte per l'integrazione dei giovani stranieri

A seguito della discussione dell’ordine del giorno per l’istituzione e il riconoscimento della “cittadinanza civica” proposto dal centrosinistra in consiglio comunale ad Alba e dopo gli approfondimenti effettuati in commissione, i consiglieri di centrodestra Emanuele Bolla, Riccardo Spolaore, Lorenzo Barbero, Carlo Bo, Domenico Boeri, Massimo Reggio, Elisa Boschiazzo e Daniele Sobrero hanno presentato un documento contenente una serie di proposte concrete per l’integrazione dei bambini e dei ragazzi stranieri presenti in città.

“Abbiamo ritenuto completamente privo di utilità l’ordine del giorno per l'istituzione e il riconoscimento della cittadinanza civica – spiegano i consiglieri comunali –. Nella nostra idea di città i bambini e i ragazzi stranieri devono essere integrati e per questo abbiamo presentato un documento alternativo contenente principi concreti che contiene proposte serie e realizzabili. Su questo vogliamo confrontarci, respingendo in modo fermo l’impostazione ideologica che il centrosinistra vuole dare al dibattito sul tema della cittadinanza e dell’inclusione”.

“L’impostazione ideologica data dalla maggioranza e della Giunta Gatto non contribuisce a unire – continuano i consiglieri – perché si basa sull’invenzione di un istituto giuridico che non porta al riconoscimento di alcun diritto e che crea un’ulteriore elemento di divisione. La costituzione attribuisce allo Stato la competenza di legiferare sul tema della cittadinanza e non ai comuni: a noi interessa lavorare affinché i bambini italiani e stranieri siano felici e continueremo su questa linea in modo serio e costruttivo, senza ideologie”.

La proposta del centrodestra sarà presentata al consiglio comunale e discussa nella forma di ordine del giorno e si basa su azioni che favoriscano:

- la conoscenza delle principali e basilari norme del diritto italiano;

- un maggiore senso di appartenenza alla cultura italiana;

- la riduzione delle barriere linguistiche;

- la conoscenza della lingua italiana come strumento di apprendimento scolastico;

- la riduzione della dispersione scolastica degli studenti con background migratorio;

- il coinvolgimento delle famiglie straniere nelle attività proprie della comunità;

- la proposta di attività extra curricolari idonee a favorire processi di integrazione ed inclusione;