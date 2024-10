Calcio femminile: una sconfitta e due debutti vincenti per il settore giovanile della Freedom FC Women

Una sconfitta e due debutti vincenti per la Freedom FC Women nello scorso weekend del Settore Giovanile.

PRIMAVERA 2

Primo ko stagionale per la Primavera 2 di mister Malabocchia nella terza giornata di campionato: le biancoblu cedono 5-0 sul campo del forte Genoa, chiudendo il primo tempo sotto 0-2. Ad inizio ripresa il 3-0 rossoblu, con le padrone di casa che arrotondano il punteggio negli ultimi 20' di gara. Macagno e compagne restano così ferme a quota 4 in classifica: sabato 12 ottobre (ore 15) si torna al “Parco della Gioventù – A.Witzel”dove la Freedom ospiterà il Lumezzane. Genoa-Freedom FC 5-0 Reti: Giaquinto, Colombi (2), Rota, Mignini. Freedom FC Women: Morini, La Greca, Basciu, Aime, Dematteis (69' Pechenino), Imperiale (58' Saruba), Di Pietro (58' Marengo), Marino, Rossi (69' Demuru), Macagno, Sarale (69' Borgna). A disp. Valeri, Calidio, Santos Quaresma. All. Malabocchia. Prossimo turno: Freedom FC Women-Lumezzane (sabato 12 ottobre ore 15)

UNDER 17

Inizio roboante di campionato invece per l'Under 17 (Campione Regionale in carica) che batte 9-0 in trasferta l'Elledì FC: a Salsasio, match subito sui binari delle cuneesi di mister Marco Leo, avanti già 4-0 dopo soli 21' grazie alle reti di Bonavia (tripletta) e Beltramo. In gol anche Mastantuoni, Caselli, El Mselek (doppietta) e Cerato. Vittoria netta e tre punti al debutto, quindi, per la Freedom che si prepara per l'esordio casalingo: sabato 12 ottobre (ore 12.15), sempre al “Parco della Gioventù” arriva il Bulè Bellinzago. Elledì FC-Freedom FC 0-9 Reti: Bonavia (3), El Mselek (2), Beltramo, Mastantuoni, Caselli, Cerato. Freedom FC Women: Perotti (45' Quarneti), Re, Galaverna, Lovera, Gonella, Mastantuoni, Caselli, Galvagno (51' Cerato), Beltramo (61' Parola M.), Bonavia (32' El Mselek), Parola G.. A disp. Bodrero, Merlino. All. Leo. Prossimo Turno: Freedom Fc Women-Bulè Bellinzago (sabato 12 ottobre ore 12.15)

UNDER 15

Debutto ok anche per la formazione Under 15: le ragazze di Diletta Di Giroloamo superano di misura la Buttiglierese al termine di una gara ben giocata e con molte occasioni da gol create. Al “Parco della Gioventù” decide la rete di Taloa. Nella seconda giornata del campionato regionale, la Freedom FC osserverà il turno di riposo. Freedom FC-Buttiglierese '95 1-0 Rete: Taloa Freedom FC Women: Borgotallo, Loffredo, Re, Bevacqua, Pittertschatscher, Scarcello, Romiglio, Lauria, Taloa, Rizzi, Fenoglio, Idrissi, Castaldi, Boffa, Tolba. All. Di Girolamo Nel prossimo fine settimana, domenica 13 ottobre, esordio anche per la squadra Futsal: le biancorosse di mister Corrado Capellani riceveranno al Palazzetto Dordo di Peveragno l'Aurora Nichelino, per la prima giornata di Serie C Regionale. Infine, lunedì 14 ottobre, scenderà in campo anche l'Under 12 di mister Giacomo Dani che aprirà così la sua stagione: le giovanissime biancoblu, impegnate nel campionato Esordienti Misti (Girone B Cuneo), ospiteranno il Boves MdG alle 17.30.