A San Michele Mondovì una panchina colorata ricorda Silvia Bongiovanni

"Il tuo sorriso accenderà le stelle e brillerà nel nostro cuore. Per sempre".

Recita così la targa sulla panchina dedicata a Silvia Bongiovanni, giovane mamma scomparsa nell'ottobre dello scorso anno, a soli 35 anni.

Con un gesto semplice e sincero, ieri, giovedì 10 ottobre, la comunità scolastica e l'amministrazione comunale del Comune di San Michele Mondovì, dove risiedeva i marito Marco e i loro due bambini, ha voluto ricordarla inaugurando una panchina.

Tanti i colori scelti per la panca, posta in piazza Umberto I, per ricordare la solarità, il sorriso e l'allegria di Silvia, figlia della scrittrice villanovese Claudia Vignolo.

"Ci i ha fatto piacere accogliere la richiesta della scuola e delle mamme per lasciare un ricordo perenne in onore a Silvia - dice il sindaco di San Michele Mondovì, Daniele Aimone, presente ieri insieme alle maestre e agli alunni per l'inaugurazione-. "Silvia ci ha lasciati troppo presto: era sempre solare, con il sorriso e noi vogliamo ricordarla sempre così".