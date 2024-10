Anche Cherasco aderisce al Patto per la lettura della città di Bra e del territorio

Anche la Città di Cherasco ha aderito al patto per la lettura (rivolta ai bimbi più piccoli) che coinvolge diverse realtà del territorio: giovedì 10 ottobre presso la sala conferenze G. Arpino della biblioteca civica di Bra è infatti stato sottoscritto il "Patto intercomunale per la Lettura della Città di Bra e del territorio", nell’ambito del progetto “Vitamina: rinforzo culturale per una comunità in crescita” in corso presso le biblioteche civiche cheraschesi con attività già svolte e altre in programma per i prossimi mesi.

La legge sulla promozione e il sostegno della lettura riconosce i Patti per la Lettura come strumenti di governance dei quali i Comuni possono dotarsi al fine di coinvolgere biblioteche, scuole ed altri enti pubblici, nonché soggetti privati, per aumentare il numero dei lettori abituali nelle aree di riferimento. I firmatari di questo Patto individuano nella lettura lo strumento essenziale per la crescita individuale e collettiva, per lo sviluppo culturale ed economico e per il benessere generale della comunit

Tra le numerose finalità del Patto vi è quella di promuovere la lettura non solo nei luoghi già abitualmente legati al mondo dei libri, le scuole e le biblioteche, ma anche in modo diffuso in luoghi nuovi come parchi, strade, piazze, ospedali, ambulatori medici, centri di accoglienza, case di riposo, al domicilio (book express) in modo davvero inclusivo ed accessibile a tutti i cittadini sin dai primi anni di vita.

Hanno sottoscritto il Patto oltre Cherasco e Bra anche Ceresole d’Alba, La Morra, Monforte d’Alba, Monticello d’Alba, Pocapaglia, Sanfrè, Santa Vittoria d’Alba l’Istituto Comprensivo Bra2, i Licei “Giolitti-Gandino” di Bra, l’Istituto Comprensivo “Sebastiano Taricco” di Cherasco, la Fumetteria Boom Comics, l’Associazione Culturale Teatrulla, l’Associazione Culturale Piero Fraire, l’Associazione Culturale BrArte e l’Associazione Culturale Cherasco Cultura.

Possono aderire tutti coloro che riconoscono il valore e l'importanza strategica della lettura per la società e desiderano promuoverla tra i cittadini, sostenendo azioni e progetti collaborativi, condivisi e realmente partecipati, con effetti efficaci anche a lungo termine.

"È importante avvicinare i più piccoli alla lettura e insegnare l’amore per i libri – dice il sindaco Claudio Bogetti che ha firmato il Patto – saranno le generazioni del futuro. Unirsi ad altri Comuni ed Enti per fare s"uadra non potrà che essere positivo e produrre migliori frutti».