Cuneo, lunedì si sistema l’avvallamento sotto i portici tra piazza Galimberti e via Pascal

Un intervento di sistemazione temporaneo in asfalto rimedierà all’avvallamento che si è creato nel passaggio sotto i portici tra piazza Galimberti e via Pascal.

Occorre intervenire in fretta per ripristinare un attraversamento molto utilizzato da pedoni e automobili, anche in vista dell’imminente Fiera del Marrone, che vedrà diverse iniziative insistere in zona.

I lavori verranno svolti nella mattinata di lunedì prossimo,14 ottobre. È previsto qualche disagio, tuttavia i lavori saranno conclusi nella mattinata stessa.

Nella prossima primavera si interverrà definitivamente per risistemare l’intero attraversamento pedonale e, come è già stato fatto per il passaggio verso via Bonelli, si ricostituirà la pavimentazione in pietra.