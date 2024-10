A Fossano la convention di Confcommercio Cuneo sull'Intelligenza Artificiale [GALLERY e VIDEO]

Si è andati alla scoperta dei limiti attuali e delle prospettive future dell’Intelligenza Artificiale oggi (venerdì 11 ottobre) nella sala Sant’Agostino di palazzo Righini di Fossano, con la VII edizione della convention di sistema di Confcommercio Imprese per l’Italia – Cuneo.



Protagonisti della tavola rotonda Massimo Giordani, Innovation manager e Presidente Associazione Italiana Sviluppo Marketing, e Davide Borra, Innovator manager, fondatore e direttore della No Real Interactive. Nel corso della mattinata – iniziata alle 9.30 con un divertente siparietto che ha visto il direttore di Confcommercio Cuneo Marco Manfrinato interagire con un suo avatar digitale - sono intervenuti il sindaco di Fossano Dario Tallone, il presidente della Regione Alberto Cirio, il presidente di Confcommercio nazionale Carlo Sangalli, il presidente della provincia e sindaco di Mondovì Luca Robaldo, il presidente fossanese di Confcommercio Mauro Giaccardi e il presidente provinciale Luca Chiapella.



“Quando nei mesi scorsi abbiamo cominciato a pensare a quale tema affrontare nella VII edizione della nostra Convention di Sistema provinciale – ha spiegato Chiapella -. Fin dall’inizio non abbiamo avuto dubbi che dovevamo concentrare la nostra attenzione sull’Intelligenza Artificiale, vero e proprio tema dell’anno non solo per chi come noi si occupa di impresa, di commercio, di turismo, di servizi e di professioni e più in generale di terziario di mercato, ma per la società intera”.



“La sfida forse più affascinante che stiamo vivendo – ha continua il presidente -, è quella di scoprire giorno dopo giorno le nuove funzioni che le innovazioni digitali ci consentono di sviluppare, capacità che molto spesso neppure pensavamo di avere e che possono portarci a raggiungere risultati fino a ieri impensabili. Se da una parte la certezza che le macchine, per quanto evolute ed evolvibili, non hanno né coscienza né consapevolezza ci tranquillizza riguardo al timore che possano un giorno prendere il controllo sulle nostre vite, dall’altra prendiamo atto che il nostro destino dipende dall’utilizzo che decideremo di fare delle innovazioni che l’AI porta in dote, nella consapevolezza che ogni cambiamento rappresenta una grande opportunità da cogliere per diventare migliori”.



Di seguito il servizio, con le parole dei due relatori: