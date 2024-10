Sabato 12 ottobre la Festa del Quartiere Masera ad Alba

Sabato 12 ottobre, il Quartiere Masera di Alba si anima con una festa aperta a tutta la comunità. Dalle ore 17, i più piccoli potranno divertirsi con giochi pensati per bambini e famiglie, offrendo un'occasione di svago per tutti.

La festa prosegue alle 19 con un aperitivo accompagnato dalla musica live dei TRJ, per godersi un momento di relax in compagnia. Non mancherà il tradizionale "Gioco dei Pacchi," con tanti premi in palio. I festeggiamenti si terranno sotto i portici del quartiere, per condividere insieme un pomeriggio e una serata di allegria e convivialità.