Fuga di gas a Saluzzo, riparata senza conseguenze

Fuga di gas in via Morra a Saluzzo nella tarda mattina di oggi, venerdì 11 ottobre. Il danno durante alcuni lavori in corso nella zona.



Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con la squadra di Saluzzo e i tecnici del gas per riparare la perdita, intorno alle 11.20.



Fortunatamente non vi sono state conseguenze e il servizio è stato ripristinato intorno alle 13.