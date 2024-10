Castelletto Stura inaugura i nuovi arredi del Circolo US Acli: una serata di partecipazione e collaborazioni territoriali

Venerdì 27 settembre, il Circolo US Acli di Castelletto Stura ha ospitato la cerimonia di inaugurazione dei nuovi arredi, segnando un importante momento per la comunità locale.

L’evento ha visto la partecipazione di figure istituzionali e rappresentanti locali, tra cui Alessandra Bramardo, presidente del circolo, accompagnata dal suo direttivo; Elio Lingua, presidente provinciale delle Acli cuneesi; Luisa Brignone, referente Acli per il Punto informativo antidiscriminazione, e consigliera comunale di Castelletto Stura e Giovanni Zavattero presidente zonale Acli Cuneo. Tra i presenti anche il sindaco di Castelletto Stura, Alessandro Dacomo, la vicesindaca Graziamaria Creazzo e diversi rappresentanti di Banca Territori del Monviso: il consigliere di amministrazione Alessio Damilano, il capo area Marco Mondino, il responsabile della filiale Mauro Ellena e la referente Renata Dompè.

Nel corso della serata, la presidente Bramardo ha presentato ufficialmente il nuovo direttivo, insediato lo scorso maggio, composto da Alessandra Bramardo (presidente), Enrico Bessone (vicepresidente), Loïc Cordè (vicepresidente vicario), Gianluca Bonato (segretario), Livio Fenoglio, Roberto Sarotto e Gianpiero Marenchino (consiglieri).

Durante il suo intervento, Bramardo ha anche annunciato il lancio della campagna tesseramenti per il 2025, che prenderà il via durante la cena sociale di novembre, un appuntamento chiave per consolidare il legame tra i soci e sostenere le iniziative del circolo.

Elio Lingua, presidente delle Acli cuneesi, ha poi evidenziato l'importanza della presenza capillare dei circoli Acli e delle strutture zonali nel territorio, sottolineando il valore di una collaborazione sempre più stretta e costante.

Il sindaco Dacomo, nel suo intervento, ha voluto esprimere gratitudine ai presenti, ribadendo quanto sia essenziale il lavoro sinergico tra gli enti comunali e le realtà bancarie locali, fondamentali per il benessere della comunità.

A chiudere la serata è stato Marco Mondino, capo area di Banca Territori del Monviso, che ha ringraziato per l'invito, rinnovando l’impegno della banca a supportare il territorio attraverso una cooperazione sempre più profonda con le realtà locali.