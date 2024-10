Sindaca di Piasco e altri amministratori coinvolti in un incidente durante esercitazione di Protezione civile

Incidente che poteva avere conseguenze ben più gravi durante l’esercitazione della Protezione civile in valle Varaita, che vedeva la partecipazione delle squadre della valle del Corpo Volontari Aib, della Protezione civile, dei Vigili del Fuoco di Saluzzo e Venasca, della Croce Rossa e del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico.

L’appuntamento era per le ore 14 al Segnavia - Porta di Valle di Brossasco: le varie squadre proponevano una dimostrazione pratica delle attività che vengono messe in campo in occasioni di emergenza o durante le operazioni sul territorio.

L’incidente, che ha visto coinvolta la sindaca di Piasco, Stefania Dalmasso, che si trovava su un mezzo, è avvenuto nel corso del tragitto sulla nuova pista forestale – appena inaugurata e risistemata dagli operatori forestali regionali – nel territorio dei Comuni di Venasca e Isasca.

Il mezzo, per cause imprecisate, dopo essere stato tamponato da un altro che lo seguiva, è stato sbalzato fuori strada rotolando nel bosco.

Fortunatamente un albero ha arrestato la corsa del veicolo impedendo che questi precipitasse più a valle.

Sul posto è intervenuto l’elisoccorso che ha preso a bordo la sindaca di Piasco, quella che risulta aver riportato le maggiori contusioni. Dei quattro occupanti, tre sono rimasti illesi.