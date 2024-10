Cerchi una relazione duratura? Ecco gli annunci dedicati ai single

Amarsi per sempre....

Conosci la storia dei pinguini? Il pinguino sceglie la propria compagna, donandole un sassolino, ed è per tutta la vita!!! E tu?... ce l'hai ancora in tasca il tuo sassolino??? Rivolgiti a noi con fiducia, ti presenteremo la persona giusta! Contattaci al 340 384 8047.

Chi è l’Agenzia Anna&Anna

È un’Agenzia per Single attiva da 20 anni sul territorio piemontese e ligure come servizio di consulenza sentimentale, consigli per coppie, ascolto di problematiche d’amore e creazione del profilo psicologico del cliente per trovare il match con la perfetta anima gemella . Offre un servizio serio e dedicato a tutte quelle persone che desiderano mettersi in gioco e che vogliono essere aiutate nella ricerca dell’anima gemella in modo affidabile e sicuro.

Disclaimer: per tutelare la privacy dei Clienti di Anna&Anna gli annunci sono corredati di immagini fornite da modelle e modelli oppure sono create con il supporto dell’intelligenza artificiale. Per contattare l’agenzia è sufficiente cliccare sul link “CONTATTALA oppure CONTATTALO” che trovate accanto a ogni annuncio.

Annunci per lei

Lui single, 38 anni

È un uomo creativo, fantasioso, laureato in psicologia, 38enne, celibe, ama andare in moto, ha un fisico atletico, molto alto, ha un sorriso smagliante, mette a proprio agio parlare con lui, finora non ha ancora trovato la sua Lei ideale, ma è tenace, ed è sicuro che prima o poi troverà la metà della sua mela. Chiama direttamente al 3495601018

Lui single, 48 anni

Le sue passioni sono le arti marziali e l'arrampicata in montagna, è un fisioterapista, 48enne, divorziato, senza figli, alto, è un uomo ironico, passionale, ama stare in compagnia, cucina benissimo, e ama la bella vita, sta cercando la donna giusta, quella con cui pensare a un futuro in coppia...lui ci metterebbe tutto il suo cuore per renderla felice. Chiama direttamente al 3495601018

Lui single, 56 anni

Romantico, sognatore, uomo generoso, alto, brizzolato, occhi grigio-verdi, 56enne, commercia gioielli, ha buon gusto, distinto, elegante, ama il teatro, la buona musica, cerca una donna dolce, equilibrata, ma soprattutto semplice, e che desideri un amore nuovo, appassionante, coinvolgente. Chiama direttamente al 3495601018

Lui single, 65 anni

Buona cultura, ama leggere e viaggiare in crociera, balla il tango, o almeno faceva tutte queste cose quando era possibile....65enne, vedovo, facoltoso, distinto, bella presenza, alto, brizzolato, occhi neri, dottore commercialista, ora in pensione, vive solo, e vorrebbe godersi il resto della vita insieme a una brava signora, semplice. Chiama direttamente al 3495601018

Annunci per Lui

Lei single, 30 anni

Lavora presso il Comune, 30enne, nubile, molto carina, bellissimi occhi nocciola, capelli lunghi biondi, piemontese, fisico snello, altezza media, abita in campagna, ama la vita tranquilla, ha una voce calda, melodiosa, canta in un coro, cerca compagno onesto, sincero, non importa l'età, possibilmente italiano, per matrimonio. Chiama direttamente al 3495601018

Lei single, 42 anni

Femminile, stupenda 40enne, castana, occhi verdi, insegnante di educazione fisica, ha un portamento elegante, un carattere mite, dolcissima, è single da tempo, nella sua vita manca solo un uomo, non importa se più maturo, ma calmo, equilibrato, di cui innamorarsi, e a cui dedicare se stessa. Astenersi se in cerca d'avventure.. . Chiama direttamente al 3495601018

Lei single, 50 anni

È una donna di poche pretese, molto semplice, carina, ama la buona compagnia, cucina piatti squisiti, 50enne, giovanile, affascinante, grandi occhi celesti, notaio, appassionata di giardinaggio, conoscerebbe un brav’uomo, che non la prenda in giro, che le voglia bene, non importa l'età, affidabile. Chiama direttamente al 3495601018

Lei single, 61 anni

61 anni ben portati, bella signora piemontese, ha un bel sorriso, occhi neri, ha modi gentili, ama ricamare e tenere in ordine la casa, è vedova, un figlio ormai grande e sposato, incontrerebbe uomo schietto, leale, anche più grande, purchè seriamente motivato a vivere insieme serenamente, e con reciproco rispetto. Chiama direttamente al 3495601018

Stai cercando una relazione duratura ? L’hai trovata tra questi “Annunci per Lei oppure per Lui”? Se ne vedi uno interessante chiamaci subito al numero +39 340 384 8047 , ti metteremo in contatto con la persona che ti interessa!

Seguici anche Facebook e Instagram per trovare altri “Annunci per Lei oppure per Lui”.

Per qualsiasi informazione, ecco i contatti:

ANNA & ANNA

TELEFONO: +39 340 384 8047

EMAIL: annaeannacarm@libero.it

SITO WEB: https://annaeanna.net/

INDIRIZZO UFFICIO: Piazza Sant’Agostino,16 – 10022 Carmagnola (TO)

Disclaimer: per tutelare la privacy dei Clienti di Anna&Anna gli annunci sono corredati di immagini fornite da modelle e modelli oppure sono create con il supporto dell’intelligenza artificiale. Per contattare l’agenzia è sufficiente cliccare sul link “CONTATTALA oppure CONTATTALO” che trovate accanto a ogni annuncio.