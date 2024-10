Si riparte! Sabato 12 ottobre è la Giornata Mondiale degli Uccelli Migratori

Alcuni di loro sono protagonisti di viaggi incredibili, come la Pittima minore che vola dall’Alaska fino alla Tasmania. Un viaggio di 13.560 km in 11 giorni e 11 notti, una media di 50 km/h, senza mangiare né bere. E soprattutto senza atterrare. Un record del mondo, convalidato dall’ufficialissimo Guinness World Records.

Per il “Top Gun” dei pennuti e per tutti i suoi compagni di volo, il 12 ottobre è una data importante, perché in tutto il mondo si celebra il World Migratory Bird Day, la Giornata Mondiale interamente dedicata agli uccelli migratori.

O meglio, una delle due giornate, perché proprio come in una vera migrazione c’è un’andata e un ritorno. Il 2° sabato di ottobre si festeggia infatti la migrazione di andata, quella autunnale, mentre a maggio si celebrerà invece quella primaverile di ritorno. Più o meno in concomitanza coi picchi migratori degli uccelli in tutto il mondo.