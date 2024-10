Volley A2M. Cuneo regina per una notte: Cantù piegata 3-1, seconda vittoria di fila e primato in classifica [VIDEO]

Regina per una notte. La MA Acqua S.Bernardo Cuneo vince da tre punti battendo 3-1 (25-23/25-22/15-25/33-31) la Campi Reali Cantù e almeno fino a domani sera (domenica 13 ottobre), quando si completerà il quadro della seconda giornata di campionato guarda tutti dall'alto della classifica, con 5 punti e due vittorie conquistate in altrettante partite. Presto per gioire in modo eccessivo, ma cominciare in questo modo è una buona iniezione di fiducia.

Ottimo esordio per i ragazzi di Matteo Battocchio che, ricordiamolo, stanno giocando senza l'opposto titolare Giulio Pinali. Ottimamente rimpiazzato dal giovane Davide Brignach, che anche contro i canturini ha fatto la sua onesta partita: 13 punti su 26 attacchi (50%) e un muro il bottino personale.

Non è stata vittoria facile, ma nessuno lo pensava. Cantù ha tenuto duro, dato battaglia fino alla fine, anche quando nel quarto set sembrava morta e sepolta. Aiutata, questo sì, dai tanti, forse troppi errori commessi dai cuneesi (10 nel quarto, bel 32 in totale): un aspetto sul quale Battocchio dovrà lavorare.

Per il resto una menzione particolare la merita Marco Volpato, per la seconda volta in stagione Mvp di giornata "Fa sempre piacere - le sue parole a fine gara - ma secondo me questo premio va condiviso con Sottile, che ha chiuso la partita con un grandissimo muro".

Nell'altra sfida di giornata la Cosedil Acicastello, dopo essere stata sotto 2-0 è riuscita a ribaltare la situazione e vincere in casa contro Brescia: Con Cuneo guida la classifica con 5 punti.

COSI' IN CAMPO. Coach Matteo Battocchio schiera la formazione che ha esordito in campionato a Brescia con il capitano Sottile in palleggio ed il giovane Brignach opposto. al centro la coppia Volpato e Codarin, mentre schiacciatori di banda sono l'estone Allik con Sette. Completa il 6+1 cuneese il libero Cavaccini.

Dall'altra parte della rete risponde l'allenatore canturino Alessandro Mattiroli con Cottarelli in regia e Novelli opposto. I due centrali sono Candeli e Bragatto, con gli schiacciatori ricevitori Galliani e Tiozzo. Libero Luca Butti.

SUL RETTANGOLO DI GIOCO. Primo set con Cuneo non incisiva nel fondamentale del servizio (casella vergine per entrambe le formazioni nel set), ma funziona a meraviglia l'attacco (74%). Il primo vantaggio è dei piemontesi, che vanno sul 3-5 con il muro di Codarin su Galliani, ma vengono ripresi a quota 7 per poi tornare ad allungare fino all'11-8, punto di Allik, massimo vantaggio acquisito dalla formazione di Battocchio. Canrù pareggia a 14, poi si gioca punto a punto, con i biancoblu che provano più volte a piazzare il break decisivo ma vengono riacciuffati dai lombardi. Nel finale, il +2 conquistato da Brignach sul 19-17 non viene più riassorbito dagli avversari e la MA Acqua S.Bernardo chiude 25-23 con il punto in attacco di Sette.

Nel secondo set Cantù prova per tre volte a prendere il largo (3-5 / 8-10 e 12-14), ma viene sempre raggiunta dai piemontesi che poi trovano il primo vantaggio con l'ace di Volpato (primo personale, ma anche per la squadra di casa nella partita) sul 16-15. Il break piemontese è opera di Codarin con un gran primo tempo, poi l'errore in attacco di Tiozzo regala il+3 ai ragazzi di Battocchio. Una fiammata canturina con Galliani (20-19), viene spenta dal mani e fuori di Brignach che riporta la MA Acqua S.Bernardo avanti 23-20. Chiude ancora Felice Sette per il 25-22.

Nel terzo parziale Cantù spinge col servizio, Cuneo è in difficoltà nella ricezione e molla la presa in attacco dove non va oltre il 38%. Diventa così una passeggiata per i lombardi, che trovano subito lo spunto del doppio vantaggio sul 4-6, muro di Tiozzo su Brignach, per mettere quattro lunghezze di vantaggio sul punteggio di 5-9 sull'ace di Cottarelli. Timida reazione piemontese con Allik che riporta a -1 i suoi (9-10), poi gli avversari s'involano verso la vittoria del set facendo il vuoto: sull'11-16, punto di Novello, Battocchio chiama time out poi inizia una girandola di cambi chiamando in campo Malavasi, Oberto e Mastrangelo. La Campi reali chiude 15-25 sulla palla messa fuori al servizio da Volpato.

Nel quarto e decisivo set la squadra di casa riordina le idee, ma soprattutto torna a mordere con la battuta. Cantù perde le certezze sul break conquistato da Allik (7-5), poi arrivano un muro di Brignach, l'attacco di Sette ed un altro block a due dei piemontesi che fissano il punteggio sul 13-8 per i padroni di casa. Tocca a coach Mattiroli attingere dalla panchina, ma sono due errori biancoblu a rimettere in corsa i canturini: sbagliano prima Brignach e poi Allik e la Campi reali torna sotto 16-13 per poi riavvicinarsi pericolosamente sull'attacco di Novello e un altro errore in attacco di (16-15). La parità arriva da Novello (17-17), Volpato rialza la testa ai suoi mettendo a terra il punto del 19-17, ma l'ace dell'opposto canturino fa correre un brivido sulla schiena del pubblico di casa con un gran attacco che riporta le squadra in parità a 22. Cuneo arriva prima al match ball (24-23), palla out al servizio di Bacco, ma per ben otto volte Cantù riesce ad annullarli e poi con Tiozzo ribalta la situazione arrivando a giocarsi un set ball sul 30-31. Cuneo trova la forza di reagire, riconquista la parità con Allik e intasca tre punti grazie al sontuoso muro di Sottile su Tiozzo (33-31)